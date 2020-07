Bad Doberan

Es geht endlich los: In der Thünenstraße haben die ersten Arbeiten im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Umgebung begonnen. Als erstes sind die Stadtwerke Rostock dran. Sie erneuert insgesamt 1700 Meter Fernwärmeleitungen. „Jetzt liegen dort welche aus Beton“, sagt Peter Lück, Leiter der Unternehmenskommunikation. Sie seien in die Jahre gekommen und werden nun durch moderne Kunststoffrohre mit Stahlkern ersetzt. „Die halten länger als andere“, sagt Peter Lück. „Das ist die letzte Trasse, die noch den alten Stand hat. Dann ist Bad Doberan erstmal versorgt mit moderner Leitungstechnik.“

Vor allem im Juli und August sind die Stadtwerke Rostock in der Thünenstraße tätig. „Spätestens Anfang Oktober sollen unsere Arbeiten abgeschlossen sein.“

Anzeige

Stadt saniert Gehwege

Doch danach geht es direkt weiter: „Wir werden vermutlich ab September dran sein“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz. Der Zeitplan sei mit den Stadtwerken und dem Zweckverband Kühlung abgestimmt, der dort neue Leitungen verlegen werde. Die Stadt will dann die Bürgersteige in der Thünenstraße sanieren. „Dafür haben wir 450 000 Euro in den Haushalt eingestellt“, sagt Jochen Arenz. Die Arbeiten würden von Norma aus beginnen und in zwei Etappen erfolgen.

Weitere OZ+ Artikel

„Es muss ja immer eine Seite begehbar bleiben.“ Vor Beginn der Arbeiten werde es aber noch Bürgertreffen dazu geben, um die Anwohner zu informieren. Jochen Arenz freut sich, dass die Gehwege endlich gemacht werden können. „Sie sind in einem ganz furchtbaren Zustand, es hat sogar schon Stürze gegeben.“ An einigen Stellen sei nur noch Sand. „Die Thünenstraße ist eines unserer dringendsten Bauprojekte“.

Sanierungsbedarf gebe es auch an der Fahrbahn. „Die Straße müsste eigentlich erweitert werden“, sagt der Bürgermeister. Auch die Parktaschen am Rand seien zu klein. Größere Autos würden in die Fahrbahn ragen. Doch für diese Arbeiten fehle der Stadt momentan das Geld. „Die Bürgersteige werden aber so geplant, dass sie nicht mehr kaputt gemacht werden müssten, wenn es zu Änderungen kommt“, sagt Jochen Arenz.

Arbeiten dauern bis 2021

Insgesamt zwei Jahre sollen die Bauarbeiten in der Thünenstraße nach Angaben von Peter Lück dauern. Während der Arbeiten der Stadtwerke könne es zu Beeinträchtigungen für Anwohner kommen, sagt der Leiter der Unternehmenskommunikation. „Das Ziel ist aber, dass wir absolute Versorgungssicherheit wie in Rostock gewährleisten“, sagt er. „Dazu muss man immer etwas tun.“ Es könne allerdings zu minimalen Versorgungsunterbrechungen kommen. Dabei werde es sich maximal um einen Tag, in Ausnahmefällen auch mal um zwei Tage handeln. „Es wird nicht so sein, dass über Tage oder Wochen etwas nicht funktioniert“, sagt Peter Lück.

Dass die Wohnung kalt werde, sei ebenfalls vorerst nicht zu befürchten. „Wir haben ein Rücklaufsystem, das ist auch dann noch eine Weile warm, wenn keine Fernwärme mehr fließt“, sagt er. Und im Sommer werde die Heizung ohnehin weniger genutzt. Das sei nach Angaben von Peter Lück auch der Grund,warum die Arbeiten zu dieser Jahreszeit passieren müssen. Wenn einzelne Bauabschnitte dann doch länger dauern sollten, sind die Stadtwerke vorbereitet. „Wir haben eine elektrische Trinkwarmwasseranlage“, sagt Peter Lück. Die werde angeschlossen und wirke wie ein kleines Warmwasserwerk. „Es gibt nur eine kurze Unterbrechung in der Versorgung, während wir das umklemmen.“

Auch die Awo-Kita „Uns Windroos“ wird an so eine Anlage angeschlossen, die dann vorübergehend das Wasser für die Einrichtung erwärmt. Über das Gelände der Kindertagesstätte verlaufen auch einige Fernwärmerohre. Auf dem vorderen Teil des Grundstücks neben dem öffentlichen Spielplatz muss nach Angaben von Peter Lück ein Beet weggenommen werden. „Das sollte aber rücksichtsvoll vonstattengehen.“

Von Cora Meyer