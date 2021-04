Markt - So geht es den Schaustellern in Bad Doberan in der Corona-Pandemie

Ab sofort gibt es auf dem Alexandrinenplatz in Bad Doberan DDR-Softeis. Es ist einer von drei Ständen der Schaustellerfamilien Upleger und Urbigkeit. Seit Dezember stehen sie auf dem Platz, um zumindest etwas Einnahmen zu haben. An die Umsätze der großen Märkte reicht das aber nicht ran.