Schöner wohnen im Kammerhof

Straßenpflege, ­rasende Autos, Radwege und Internet – während eines Stadtteilrundgangs im Doberaner „ Baugebiet Kammerhof“ Mitte Oktober hatten etwa 80 Anwohner ihre Schwerpunkte formuliert und an Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) weitergegeben. Dieser kündigt nun erste Maßnahmen an. „Vor allem der Verkehr war für die Leute ein großes Thema“, sagt Arenz. „Insgesamt wird offenbar im gesamten Wohngebiet zu schnell gefahren – insbesondere aber auf der Straße An den Salzwiesen.“

„Es ist noch nicht klar, wo die Telekom den Netzausbau beginnt – bleibt nur zu hoffen, dass wir hier im vorderen Bereich liegen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Die Stadt werde bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit dem Landkreis Rostock geeignete Maßnahmen prüfen und anschließend zügig umsetzen: „Vorstellbar wären etwa Tempo-30-Markierungen auf den Straßen oder auch Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung.“ Ganze verkehrsberuhigte Bereiche oder auch Spielstraßen sollen künftig im Nettelbruch, Utkiek, An den Wiesen sowie auf der Möwenstraße eingerichtet werden. „Wir stellen beim Landkreis einen entsprechenden Antrag“, verspricht Arenz. „Die Straßen erfüllen die baulichen Voraussetzungen – denn es gibt hier keinen abgetrennten Bereich für Autos und Fußgänger.“

Telekom sorgt für schnelles Internet

Daneben habe man auch Radfahrer im Blick, sagt Doberans Bürgermeister: „Weil der Radweg an der Umgehungsstraße endet, soll die Führung der Radfahrer durch den Ostseewohnpark besser ausgeschildert werden.“ Der fahrradfreundliche Anschluss des Baugebietes Kammerhof und auch des Ostseewohnparks an den Buchenberg oder das Einkaufszentrum an der B 105 werde zudem Bestandteil des neuen Verkehrskonzeptes, so Arenz. Darüber hinaus plane man, im kommenden Jahr den Radweg an der Dammchaussee zu erneuern und zu beleuchten sowie bis zur Allee-Apotheke auszubauen.

Im Jahr 2010 startete der Verkauf der Grundstücke im Kammerhof 11. Sechs Jahre später wurden die letzten beiden Grundstücke veräußert. 270 neue Haushalte sind in dem Wohngebiet zwischen Bussardstraße und Randstraße entstanden. Gebaut wurden Einfamilienhäuser, Wohnblocks und Einrichtungen für betreutes Wohnen. Zwischen 80 und 105 Euro hat der Qua­dratmeter Bauland damals gekostet.

Ein weiterer Wunsch der Anwohner: endlich schnelles Internet für das Wohngebiet. „Die Telekom wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember einen Vertrag mit dem Landkreis zum Aufbau einer Breitband-Infrastruktur unterschreiben“, blickt Arenz voraus. „Danach hat die Firma 36 Monate Zeit, das ‚schnelle Netz‘ aufzubauen.“ Bad Doberan sei in einem Gebiet mit insgesamt acht Gemeinden zusammengefasst: „Es ist noch nicht klar, wo die Telekom den Ausbau beginnt – bleibt nur zu hoffen, dass wir hier im vorderen Bereich liegen.“

Zweckverband prüft Geruchsbelästigung

Mit Blick auf den Spielplatz im Wohngebiet sei deutlich geworden, dass die Fläche nicht über ausreichend Geräte verfüge, sagt Jochen Arenz: „Deshalb wollen wir den Platz um eine Rutsche und eine Schaukel erweitern.“ Schöner werden sollen auch die Kreisverkehre: „Die Kreisel werden im kommenden Jahr attraktiv bepflanzt – Mittel dafür stellen wir in den Haushalt 2020/2021 ein.“

Einige Anwohner hätten sich außerdem über eine Geruchsbelästigung beschwert, erklärt Arenz: „Nach Aussage des Zweckverbandes entstehen die Gerüche möglicherweise durch die mangelnde Wirkung ein neues Bindemittels, das aktuell in der Kläranlage getestet wird.“ Eine zweite Ursache könnten Verschlusskappen der Entlüftungsrohre sein, die durch den Starkregen Ende Juli nach oben gedrückt wurden: „Der Zweckverband hat eine Lösung des Problems bis Ende November zugesagt.“

Satzung zur Straßenreinigung wird angepasst

Ob Bewohner für das Reinigen der Straße vor ihrem Haus zuständig sind oder die Stadt, regelt Doberans Straßensatzung. „Die soll bis zum Frühjahr 2020 überarbeitet werden, weil einige neue Straßen durch die neuen Wohngebiete hinzugekommen sind“, sagt Arenz. „Andere Straßen wiederum könnten gestrichen werden.“ Grundsätzlich gelte: „Sind die Straßen in der Satzung aufgeführt, ist die Stadt Bad Doberan für die Reinigung des Straßenkörpers verantwortlich – die Anwohner müssen sich um den Gehweg kümmern.“ Bislang seien nur die Straßen An den Salzwiesen und Amselweg in der Satzung verzeichnet, so dass auch nur dort für die Anlieger Gebühren durch Reinigung und Schneeräumen anfallen – pro Meter 2,10 Euro im Jahr.

Stadtteilbegehung in Bad Doberan: Bürgermeister Jochen Arenz informierte sich im Oktober bei den Anwohnern des Wohngebietes Kammerhof über Probleme im Viertel. Quelle: Anja Levien

Während der Begehung sei die Idee aufgekommen, eine Anwohnerbefragung zur Aufnahme der jeweiligen Straße in die Satzung anzubieten, erklärt Doberans Bürgermeister: „Es hat sich aber herausgestellt, dass der Bauhof weder technisch noch personell in der Lage wäre, diese Aufgabe zusätzlich zu übernehmen.“ Bad Doberan sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen – „während die Infrastruktur leider nicht an die neuen Begebenheiten angepasst wurde“, so Arenz: „Dies betrifft nicht nur den Verkehr, Spielplätze, Parkplätze oder die Entwicklung von Radwegen – sondern auch die Ausstattung und Besetzung des Bauhofes.“

Stärker bedacht werden sollen im Kammerhof künftig Menschen mit Handicap, sagt Jochen Arenz: „Das Wohngebiet weist hier Defizite auf – so sind etwa Bordsteinabsätze zu hoch, in einige Gehwege wachsen Sträucher mit Stacheln hinein.“ Mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen sollen jetzt detailliert Lösungen besprochen und auf den Weg gebracht werden.

