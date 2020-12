Bad Doberan

Nachdem sich einige Stadtvertreter im Hauptausschuss skeptisch gegenüber der Eigeninitiative der Stadt, den Glasfaseranschluss für städtische Objekte eigenständig legen zu wollen, geäußert haben, meldet sich Andreas Gesicki, Schulleiter der Regionalen Schule am Kamp, zu Wort. Er macht darauf aufmerksam, wie wichtig schnelles Internet für den Schulbetrieb sei und appelliert, keine zwei weiteren Jahren zu warten.

„Ich sehe für uns das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht“, hatte Caroline Brandt ( CDU) im Hauptausschuss gesagt. „Wir sollten das Geld lieber in die Infrastruktur der Schulen stecken, zum Beispiel in Server“, plädierte Hannes Roggelin (UDI), der die Information hatte, dass Schulen eher angeschlossen werden sollen. Mit diesen Aussagen werde „das für die zeitgemäße Ausbildung von Schülern notwendige schnelle Internet für Schulen nach hinten verschoben“, so Andreas Gesicki.

Anzeige

Telekom hat 36 Monaten Zeit für Ausbau

Hintergrund: Die Deutsche Telekom ist vom Landkreis Rostock für den Glasfaserausbau in Bad Doberan beauftragt. Dafür hat das Unternehmen 36 Monate Zeit. Laut Bürgermeister Jochen Arenz sei der Ausbau für 2022/2023 vorgesehen. Für das Rathaus und die Schulen in städtischer Trägerschaft möchte die Stadt einen früheren Anschluss. Die Stadtvertreter sollen am 7. Dezember der überplanmäßigen Ausgabe von 146 698 Euro zustimmen.

Andreas Gesicki, Leiter der Regionalen Schule am Kamp, in einem von zwei Computer-Unterrichtsräumen der Schule. Ab Januar kommt ein dritter hinzu. Wenn alle gleichzeitig in Nutzung sind, ist die Internetleitung zu langsam. Quelle: Anja Levien

An der Regionalen Schule Am Kamp „arbeiten rund 30 Lehrer mit etwa 405 Schülern, die nach Rahmenplänen zu unterrichten sind. Eine der dazu zu nutzenden Grundlagen ist das Internet und wir nutzen es“, sagt Gesicki. In der Schule gebe es zwei, ab Januar drei Unterrichtsräume mit jeweils 28 Schulrechnern. „Außerdem haben wir 15 interaktive und mit dem Internet gekoppelte Tafeln und ja auch mehrere Server. Das sind gute technische Bedingungen für erfolgreiche Bildungsarbeit“, erläutert der Schulleiter.

Geschwindigkeit ist derzeit zu gering

„Und nun? Wenn auch nur in einem der drei Räume 20 Geräte gleichzeitig das Internet nutzen, werden wegen der geringen Durchleitungsgeschwindigkeit die Arbeitsprozesse so sehr verlangsamt, dass eine gemeinsame Arbeit bzw. Zielerreichung unmöglich wird. Sollte es jetzt nach den neuesten finanziellen Bedenken einiger Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt gehen, wird sicher deutlich erkennbar gespart!“ Rund 150 000 Euro, also etwa 90 Euro pro Schüler der drei Schulen aber auch rund zwei Jahre Wissensvorsprung pro Schülerkopf würden „gespart“.

Er bezweifelt, dass dies der Stadt Vorteile bringe. „In zwei Jahren ist die digitale Entwicklung um weitere Computergenerationen und Nutzungsmöglichkeiten des Netzes an unseren Kindern vorbeigeschossen. Und wir alle wissen: ,Was Hänschen nicht lernt…’.“

Lesen Sie auch

Schule wartet auf Medienentwicklungskonzept der Stadt

Innerhalb der nächsten zwei Jahre würden die Lehrer der Schule das vor anderthalb Jahren erarbeitete Medienbildungskonzept der Schule am Kamp „sicher noch ein drittes und viertel Mal an wieder veränderte Bedingungen anpassen. Dieses Konzept liegt und wartet auf seine Nutzbarkeit, die erst gegeben ist, wenn die Stadt Bad Doberan als Schulträger das dazu passende Medienentwicklungskonzept erarbeitet, um den Bedingungen der Nutzbarkeit des Digitalpaktes gerecht zu werden.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Antragstellung zur Inanspruchnahme der durch den Digitalpakt versprochenen Mittel – alleine für die Schule Am Kamp rund 150.000 Euro – könnte sofort erfolgen, „wenn auch das Konzept des Schulträgers vorliegt. So ist es uns in der letzten gemeinsamen Absprache mitgeteilt worden.“

Der Schulleiter fragt sich, was noch im Wege stehe? „Wir Lehrer haben die Hoffnung, dass nach der Stadtvertreterversammlung am 7. Dezember eine für die von der Stadt Bad Doberan getragenen Schulen angemessene Entscheidung getroffen wird.“

Auch Christian Beyer, Leiter der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg, hatte schon auf die langsame Leitung an seiner Schule aufmerksam gemacht. „Nach ganz aktuellen Messungen haben wir hier Download-Geschwindigkeiten zwischen 11,6 und 2,3 Megabit pro Sekunde, beim Upload sind es zwischen 2,2 und 1,6 Mbit/s“, sagte er im Oktober.

Bürgermeister Jochen Arenz hat seit dem Hauptausschuss noch mal Rücksprache mit dem Landkreis Rostock gehalten. „Es gibt eine Äußerung vom Ministerium, dass Schulen beim Breitbandausbau vorgezogen werden, aber es gibt keinen konkreten Zeitpunkt und keine Verbindlichkeit.“

Von Anja Levien