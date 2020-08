Bad Doberan

Die Kritik am Umgang des Bürgermeisters mit der Neubesetzung des Leiters des Amtes für Bau und Stadtentwicklung hält an. Während der Stadtvertretersitzung am Montagabend wurde daraufhin hingewiesen, dass die Stadtvertreter das Einvernehmen des Bürgermeisters ersetzen können. Kritisiert wird, dass die Bewerber für die Stelle nicht im Hauptausschuss vorgestellt wurden.

„Es hat sechs Bewerbungen gegeben, drei davon waren von der formalen Qualifikation geeignet und wurden eingeladen“, erläutert Bürgermeister Jochen Arenz. „Als Verwaltung sind wir der Meinung, dass keiner qualifiziert war.“ Das habe sich im persönlichen Gespräch ergeben.

Daher wird jetzt der Stellenplan der Stadt mit Zustimmung der Stadtvertreter dahingehend geändert, dass sich auch Beamte für die Leitung des Bauamtes bewerben können. Das hatte die Stadtverwaltung mit der Beschlussvorlage zum ersten Nachtragshaushalt angeregt. „Wir hoffen, dass sich mehr bewerben, die qualifiziert sind.“ Der derzeitige Bauamtsleiter Norbert Sass geht Ende des Jahres in den Ruhestand.

Kritik von SPD , UDI und KuSS

„Ich teile die Auffassung nicht“, sagt Hartmut Polzin ( SPD), der sich die Unterlagen der Bewerber im Rathaus angesehen habe. Er hätte es begrüßt, wenn der Hauptausschuss beteiligt worden wäre und die Bewerber angehört hätte. „Eine Bewerbung weist eine 13-jährige Leitung eines Bauamtes auf.“ Die ehemalige Arbeitsstelle hätte ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Stadtvertreter Hartmut Polzin (SPD): „Ich teile die Auffassung nicht. Eine Bewerbung weist eine 13-jährige Leitung eines Bauamtes auf.“ Quelle: Anja Levien

Harry Klink (KuSS) hatte bereits im Vorfeld der Sitzung das Vorgehen kritisiert. „Ich wünsche mir, dass Leute zum Zuge kommen, die gute Arbeit in Bad Doberan geleistet haben.“ Nach OZ-Informationen stammt eine Bewerbung aus dem Rathaus selbst.

„Aus meiner Sicht wäre der Beschluss entbehrlich“, wenn der Hauptausschuss beteiligt gewesen wäre, so Hannes Roggelin (UDI). Dieser sei überhaupt nicht involviert gewesen, „das hat schon bei der Ausschreibung begonnen“. Er wies darauf hin, dass die Bewerber für die Leitung des Hauptamtes im Hauptausschuss gehört worden seien.

Jochen Arenz wies auf das Vorschlagsrecht des Bürgermeisters hin. Das habe er mit dem Städte- und Gemeindetag geklärt. Im Einvernehmen mit dem Bürgermeister entscheide der Hauptausschuss über den Kandidaten. „Es gibt niemanden, den ich vorschlagen kann.“

Hartmut Polzin erwiderte: „Das Einvernehmen kann durch die Stadtvertretung ersetzt werden.“ Das sagte auch Hannes Roggelin. Der Hauptausschuss müsse sich mit diesem Thema auseinandersetzen.

Von Anja Levien