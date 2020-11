Bad Doberan

Ob Rheuma-Betroffene, Angehörige von Alzheimerpatienten oder Menschen mit Suchtproblemen – in Bad Doberan gibt es einige Selbsthilfegruppe, die Unterstützung und Austausch bieten. Auch sie müssen sich wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einschränken. Dabei ist das persönliche Zusammentreffen und der Austausch in der Nähe ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit und ihres Nutzens.

Lesen Sie auch

„Gerade der persönliche Kontakt, den Hilfesuchende besonders bräuchten – das ist zurzeit sehr schwierig“, erklärt Anja Trautmann von der Evangelischen Suchtberatung Bad Doberan. Unterstützung für Suchtkranke bietet die Stelle unter anderem in der Form von angeleiteten Gruppen. Sie vermittelt auch den Kontakt zu Selbsthilfegruppen, die sich jedoch zurzeit nicht treffen können. Trautmann ist froh, dass die Beratungsstelle zumindest eingeschränkt die Arbeit in angeleiteten Gruppen fortsetzen kann, mit entsprechendem Aufwand. Statt zehn Teilnehmern können zurzeit nur noch fünf im verfügbaren Raum zusammenkommen, so dass die Gruppen aufgeteilt werden müssen. Die telefonische Beratung geht natürlich weiter, selbst während des harten Lockdowns im Frühjahr habe man das durchgehend angeboten, so Trautmann.

Anzeige

Zwei Gruppen von abstinenten Alkoholikern kommen normalerweise wöchentlich in der Doberaner Kamp-Apotheke zusammen. Während des Lockdowns im Frühjahr konnten sich die Gruppenmitglieder nicht treffen. Im Sommer waren die wöchentlichen Runden dann wieder möglich. Andrea Poehls von der Kamp-Apotheke berichtet, dass das Angebot auch gut angenommen wurde. Doch seit Anfang November sind die Gruppenzusammenkünfte wieder verboten, wann es weitergehen kann, ist wie überall unbekannt.

Gefahr bei multipler Sklerose

Auch Monika Schulz, die in Bad Doberan die Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose organisiert, berichtet von großen Schwierigkeiten. Im Frühjahr sei erst mal überhaupt nichts gegangen. Während des Sommers traf sich die Gruppe dann im Freien: „Wir waren zusammen am Strand, oder wir haben uns zum Beispiel bei Teilnehmern im Garten getroffen.“ Im September und Oktober konnte man dann wieder ein richtiges, turnusmäßiges Gruppentreffen am ersten Donnerstag des Monats durchführen, natürlich unter Beachtung aller Hygienevorschriften. Doch Anfang November schlug wieder der Lockdown zu, von der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft MV in Schwerin kam die Vorgabe, keine Gruppentreffen zu machen, und auch der Raum im „Haus der Begegnungen“ wurde abgesagt.

Der mangelnde persönliche Kontakt ist besonders schlimm, meint Schulz, da viele der Gruppenmitglieder alleinstehend sind. Viele Betroffene haben wegen Corona auch Angst vor dem direkten Kontakt. Denn bei Menschen, die unter multipler Sklerose leiden, ist das Immunsystem gestört, und sie sind besonders anfällig. „Wir halten viel Kontakt untereinander, aber zurzeit geht es eben wieder nur per Telefon oder Whatsapp“, bedauert die Gruppenorganisatorin. Dabei schickten sich die Teilnehmer auch durchaus einfach mal ein paar Witze: „Irgendwie muss man ja die Lebensfreude aufrechterhalten, trotz allem“, findet Schulz.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Neben dem sozialen Kontakt beim Kaffeetrinken spielt auch der Austausch über Themen, die die Krankheit betreffen, normalerweise eine wichtige Rolle in der Runde. Es gibt immer wieder Vorträge, bei denen nützliches Wissen vermittelt wird, zum Beispiel über Ernährung – auch die können jetzt nicht stattfinden. Schulz findet es zudem schade, dass wegen der ganzen Probleme das Hinzukommen neuer Gruppenteilnehmer in diesem Jahr kaum möglich war. „Gerade jetzt haben viele bestimmt auch jede Menge Fragen, die sie beunruhigen“, vermutet sie. Sie hofft, dass es im neuen Jahr bald wieder weitergehen kann mit den persönlichen Runden. Interessierte können sich telefonisch an Monika Schulz wenden, unter 038 203 / 124 73.

Gruppendruck fehlt

Physiotherapeutin Ulrike Skerl ist Ansprechpartnerin für eine Sportgruppe in Bad Doberan, die mit gemeinsamer Gymnastik gegen Osteoporose angeht. „Das konnten wir jetzt schon seit März nicht mehr machen“, erklärt sie. Da viele der Teilnehmer schon seit Jahren bei der Gruppe sind, meint sie: „Die meisten könnten eigentlich viele der Übungen selber machen, die kennen sie gut“. Doch sie fürchtet, dass das meistens nicht geschieht, „alleine hat da kaum einer genügend Motivation“. Die sozialen Kontakte und der Antrieb, in der Gruppe etwas zu tun, fehlen auch hier sehr.

Von Henrietta Hartl