Der Sharks Club Bad Doberan hat für Sonntag zu einer Demonstration aufgerufen. In Bad Doberan wollen die Club-Betreiber auf ihre Situation aufmerksam machen: Seit 450 Tagen gilt Tanzverbot in den Clubs in Mecklenburg-Vorpommern. Auch in Kühlungsborn ist am Sonntag eine Demonstration angemeldet.