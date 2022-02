Bad Doberan: Sitzung der Stadtvertreter verschoben

Bad Doberan

Die Sitzung der Stadtvertreter von Bad Doberan ist um eine Woche verschoben worden. Die Einladung sowie die öffentliche Bekanntmachung für die am 28. Februar vorgesehene Sitzung waren nicht rechtzeitig herausgegeben worden. Grund dafür seien Krankheitsfälle im Rathaus gewesen, so Bürgermeister Jochen Arenz.

Die Stadtvertreter kommen jetzt am 7. März, um 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6, zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Aufstellungsbeschlüsse für die beiden Bebauungspläne für Vorder Bollhagen. Die Vorder Bollhagen GmbH möchte den Ort entwickeln. So soll auf dem Gutshofareal beispielsweise Baurecht für eine Mischung aus Dauer- und Ferienwohnen mit Gastronomie, Kultureinrichtungen, Wellness- und Konferenzmöglichkeiten geschaffen werden. In einem Wohngebiet Norddorf sollen etwa 60 Wohneinheiten entstehen.

Im Hauptausschuss sei laut Vorsitzenden Jochen Arenz beschlossen worden, die 60 Wohneinheiten im Norddorf auf 45 Häuser zu beschränken und keine Ferienwohnungen zuzulassen. Zudem solle sichergestellt werden, dass der Weg, der von Vorder Bollhagen über das Gutshofgelände nach Steffenshagen führt, für die Öffentlichkeit erhalten bleibe.

Einwohnerhinweise wurden berücksichtigt

Bei einer Einwohnerversammlung im vergangenen Jahr hatten die Bewohner eine Unterschriftensammlung an den Bürgermeister überreicht, mit der sie sich gegen die Aufstellungsbeschlüsse aussprachen. Während der Versammlung wurden sie dann über die Pläne informiert. „Alles, was die Einwohner angesprochen haben, ist mit in die Aufstellungsbeschlüsse gekommen“, sagt Arenz. So würden beispielsweise Geruchs- und Lärmemissionen geprüft. Über die Ergebnisse würden die Einwohner dann informiert werden.

Die Stadtvertreter entscheiden jetzt abschließend über die Aufstellungsbeschlüsse. Bei Zustimmung beginnt das B-Plan-Verfahren, bei dem die Öffentlichkeit beteiligt wird.

Auf der Tagesordnung steht weiterhin die Vereinsförderung für das Jahr 2022. Dabei verteilt die Stadt 20 000 Euro an die Vereine. Der Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Menschen mit Behinderung hat dazu einen Vorschlag zur Vergabe erarbeitet, dem zugestimmt werden soll.

Stadtvertretersitzung, Montag, 7. März, 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6. Für den Besuch der Sitzung gilt die 3G-Regel.

Von Anja Levien