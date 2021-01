Bad Doberan

Mit Ausschussmitgliedern und Öffentlichkeit im Ratsaal sitzen, während sich nach Corona-Regelungen nur ein Haushalt mit einer anderen Person treffen soll, das ist für Stadtvertreter Harry Klink (Freie Wähler/ KuSS) nicht nachvollziehbar. Parallel zu den Bestrebungen der Landesregierung ein Gesetz zu erlassen, das Sitzungen der Kommunalvertretungen per Videokonferenz möglich machen soll, hat er bereits jetzt in Bad Doberan eine Beschlussvorlage zur Abstimmung eingereicht, die dieses Gesetz dann umsetzen soll.

„Es ist eine Katastrophe, dass in dieser hochsensiblen Situation die Leute ins Rathaus zitiert werden“, sagt Harry Klink. Findet seine Beschlussvorlage Zustimmung, könnte die Sitzung für die Öffentlichkeit in einem separaten Raum der Stadt mit Video und Ton übertragen werden und könnten sich Ausschussmitglieder per Videokonferenz in die Sitzungen zuschalten.

Landtag entscheidet am 27. Januar

Das Ministerium für Inneres und Europa hat am Freitag mitgeteilt, dass das Erleichterungsgesetz für die Arbeit der Kommunalpolitiker in der Corona-Pandemie voraussichtlich in der Landtagssitzung am 27. Januar verabschiedet wird. Innenminister Torsten Renz: „Wir wollen die Arbeit der Kommunalvertretungen gerade in diesen Zeiten soweit es geht erleichtern und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass gefasste Beschlüsse auch rechtssicher sind.“

Wenn die persönliche Anwesenheit für den Meinungs- und Willensbildungsprozess erforderlich sei, könnten Präsenzsitzungen auch nach wie vor unter Einhaltung der Hygienebestimmungen stattfinden. Die Entscheidung, ob die neuen Möglichkeiten genutzt werden, liege allein bei den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern. „Wir erweitern mit dem Gesetz die Möglichkeiten der kommunalen Vertretungen, um in Zeiten der Pandemie die Funktionsfähigkeit der demokratischen Beschlussorgane aufrecht zu erhalten, aber auch Kontakte zu minimieren.“

Von Anja Levien