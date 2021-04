Bad Doberan

Die Corona-Pandemie hat den Alltag der von Arbeiterwohlfahrt und Arbeitslosenverband gemeinsam geführten Schuldnerberatungsstelle in Bad Doberan verändert. „Auch wir verrichten einen Teil unserer Arbeit jetzt im Homeoffice. Und die Beratungsgespräche mit unseren Klienten erfolgen vor allem zu Beginn des Kontaktes überwiegend telefonisch“, berichtet Roswitha Käker, die Leiterin der trägerübergreifenden Schuldnerberatung.

Corona-Auswirkungen spielen bisher kaum eine Rolle

Trotz der organisatorischen Veränderungen haben sie und Kollegin Elke Lembke nicht weniger Klienten zu betreuen. Immerhin führten sie 2020 zusammen mehr als 1300 Beratungsgespräche. Und zu den 116 Bestandsfällen in Schuldnerangelegenheiten kamen 52 neue überschuldete Haushalte hinzu – mit einer Gesamtschuldenlast von mehr als zwei Millionen Euro. 56 Fälle konnten beendet werden.

Statistik aus der Schuldnerberatung 118 Bestandskunden und 51 neue Klienten wurden 2020 in der trägerübergreifenden Schuldnerberatung von Arbeiterwohlfahrt und Arbeitslosenverband Bad Doberan betreut. 39 Prozent der neuen Klienten sind alleinstehende bzw. alleinerziehende Frauen, alleinstehende Männer bzw. Väter machen 37 Prozent unter den neuen Fällen aus. 24 Prozent der seit 2020 betreuten Schuldner sind verheiratet. 16 Prozent der neuen Schuldenfälle verfügen über pfändbares Einkommen. 46 Prozent der Gesamtschuldensumme der neu hinzugekommenen Fälle sind Schulden gegenüber Banken, betriebliche Schulden machen 21 Prozent aus. Die Hauptgruppe der Schuldner ist zwischen 28 und 64 Jahre alt. 2020 betrug der Anteil der Rentenbezieher 27 Prozent der neuen Fälle. Die Schuldensummen der meisten neuen Ratsuchenden belaufen sich zwischen 10 000 und 50 000 Euro. 7 Prozent der 2020 abgeschlossenen Fälle wurden wegen fehlender Mitwirkung der Klienten abgebrochen. In 17 Fällen führte der Abschluss zur Eröffnung von Insolvenzverfahren, ebenfalls in 17 Fällen konnte eine Entschuldung erreicht werden. In anderen Fällen wurden Teilregulierungen erreicht, in zehn Fällen verstarben die Klienten oder zogen weg.

Über einzelne Schicksale und Klienten reden die Beraterinnen jedoch nicht. „Alles, was wir mit unseren Kunden besprechen, wird vertraulich behandelt“, betont Roswitha Käker. Sie stellt aber fest, dass wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie bisher nur in ganz wenigen Fällen als Ursache für Überschuldung angegeben wurden, meint aber: „Ich befürchte, dass bis zum Ende des Jahres gerade im Bereich der Selbstständigen die finanziellen Probleme zunehmen werden. Außerdem wird für so manche Familie das Kurzarbeitergeld nicht lange reichen, um alle Lebenshaltungskosten zu tragen.“

Schon im vergangenen Jahr haben sich fast so viele Arbeitnehmer beraten lassen wie Arbeitslose, die sonst immer den größeren Anteil der betreuten Schuldner ausmachten. Und ein, wenn auch noch langsamer Trend zeichnet sich ab: „Unsere Klienten werden älter“, sagt Elke Lembke. Zwar würde sie noch nicht von ausgeprägter Altersarmut sprechen. Aber es sei erkennbar, dass finanzielle Probleme bei älteren Menschen zunehmen. „Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Nicht jeder mag mit anderen darüber sprechen, dass er Geldsorgen hat. Gerade ältere Menschen schämen sich dann und verschweigen ihre Probleme“, weiß Beraterin Lembke.

Wenn Kredite zur Kostenfalle werden

Während Geschäftsleute und Arbeitnehmer in der Corona-Pandemie überwiegend ohne eigenes Verschulden in finanzielle Not geraten, führen in anderen Fällen oft andere Ursachen zu Geldsorgen, die nicht selten die Existenz einer ganzen Familie bedrohen. „Ehepaare nehmen gemeinsam Kredite auf und können diese nach ihrer aktuellen Lebenssituation scheinbar zurückzahlen. Plötzlich aber können Krankheit, Trennung, berufliche Probleme oder andere Schicksalsschläge alles ändern. Der Baukredit fürs Haus oder die Finanzierung des letzten Traumurlaubs können dann zur Kostenfalle werden“, beschreibt Roswitha Käker das Szenario.

Verbindlichkeiten gegenüber Banken machten 2020 immerhin 46 Prozent der Gesamtschuldensumme bei den Klienten der Beratungsstelle aus. Oft führen auch zu viele und zu schnell gewährte Konsumentendarlehen dazu, dass Schuldner den Überblick verlieren. „Nicht selten werden den Kunden dann von den Banken sogenannte Umschuldungskredite angeboten – mit dem Ergebnis, dass noch weitere Gebühren hinzukommen und die Raten noch größer werden.“

Elke Lembke rät dringend dazu, sich unbedingt vor Abschluss eines Umschuldungsvertrages unabhängig beraten zu lassen. Doch selbst da können Gebührenfallen lauern, wie Roswitha Käker berichtet: „Die Suchmaschine im Internet listet auch Anbieter auf, bei denen die Schuldnerberatung Geld kostet. Unsere Beratungsstelle in Bad Doberan mit Außenstellen in Kröpelin und Kühlungsborn ist die einzige in der Region, die kostenlos berät.“

Hilfe zur Selbsthilfe

In ersten Beratungsgesprächen geht es erst einmal darum, dass die Beraterinnen, aber auch die Klienten einen genauen Überblick über die Situation bekommen. In machen Fällen reichen sogar schon ein paar einfache Tipps, um die Finanzen wieder in den Griff zu kriegen und neue unnötige Schulden zu vermeiden. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist eine wichtige Komponente der Schuldnerberatung. In Fällen, die sich nicht sofort lösen lassen, verhandeln die Frauen von der Beratungsstelle erst einmal mit Gläubigern – stets mit dem Ziel, möglichst eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen, den säumigen Betrag zu senken und so einen Ausweg aus der Situation zu finden.

Kommt die Einigung nicht zustande, bereitet die Schuldnerberatung mit dem Kunden den formellen Insolvenzantrag vor. Nach einer Gesetzesänderung, die im vergangenen Herbst in Kraft trat, dauert das Insolvenzverfahren nur noch drei, statt bisher sechs Jahre. Die Änderung führte dazu, dass viele Anträge, die 2020 vorbereitet wurden, erst später gestellt wurden. „2020 wurden von unseren Klienten insgesamt 13 Insolvenzanträge gestellt. Allein im ersten Quartal dieses Jahres waren es schon 33 Anträge“ berichtet Roswitha Käker und fügt hinzu: „Das liegt aber allein am neuen Insolvenzrecht und nicht an Corona!“ 

Von Rolf Barkhorn