Von der Idee zur Ausstellung: Was passiert eigentlich im Hintergrund eines Museums? Wie wird entschieden, welches Thema eine Ausstellung hat und wie kommen die Museen an die Exponate? In einer Mini-Serie begleitet die OSTSEE-ZEITUNG das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan bei der Vorbereitung der nächsten Ausstellung und blickt hinter die Kulissen.