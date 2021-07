Bad Doberan: So ist der Stand auf der Baustelle Thünenstraße

Bad Doberan

Es geht voran auf der Baustelle: In der Thünenstraße sind die Stadtwerke Rostock noch immer mit der Erneuerung der Fernwärmeleitungen beschäftigt.

„Insgesamt werden 290 Meter Leitung verlegt, mit drei Abzweigen“, sagt Sprecher Alexander Christen. „Wir sind jetzt etwa auf der Hälfte.“ In der vergangene Woche konnte wegen der Regenmengen nicht geschweißt werden. „Wir sind aber trotzdem im Plan.“ Parallel zu den alten Leitungen werden neue Leitungen verlegt. Im Anschluss gibt es einen Umbindetermin. „Danach werden die alten Leitungen demontiert“, sagt der Sprecher.

„Unsere Bauarbeiten haben Mitte Juni gestartet und sollen bis September abgeschlossen sein.“ Derzeit ist die Thünenstraße von der Münsterschule an nur noch in Richtung An den Salzwiesen befahrbar. Von dort aus ist die Zufahrt verboten.

Die Baustelle wird zusammen mit dem Zweckverband Kühlung koordiniert. Wenn die Arbeiten der Stadtwerke abgeschlossen sind, arbeitet er an den Trinkwasserleitungen. Im Anschluss soll die Straße eine neue Asphaltdecke bekommen. Durch das Zusammenlegen der Maßnahmen wolle man „die Einschränkungen für die Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gering gehalten“, sagt Alexander Christen.

