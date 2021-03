Bad Doberan: So kam es zu den Autobränden

Bad Doberan

Es war tatsächlich Brandstiftung: Die fünf Fahrzeuge, die am Montagabend in Bad Doberan brannten, wurden absichtlich angezündet. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt und bestätigt nach erster Auswertung der Spuren, dass die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Das hatten Feuerwehrleute und Polizeibeamte bereits am Einsatzort vermutet.

Auf dem Buchenberg in der Heinrich-Seidel-Straße waren innerhalb weniger Stunden vier Autos und ein Kleintransporter in Brand geraten. Während vier der Fahrzeuge von den Eigentümern oder Nachbarn mit Feuerlöschern selbst gelöscht werden konnten, brannte der Transporter aus. Wie die Polizei mitteilte beläuft sich der Gesamt-Sachschaden auf 23 000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei hatte unmittelbar nach den Bränden mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem oder den Tätern gesucht, jedoch ohne Erfolg. Um einen Tatverdächtigen ermitteln zu können, bittet sie nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Tatzeit, die auf 20 Uhr bis 23.30 Uhr eingegrenzt wird, etwas beobachtet oder etwas gehört hat, was auf einen Täter hindeutet, wird aufgefordert, sich bei der Polizei in Bad Doberan zu melden. Die Telefonnummer des Reviers ist 038203 560.

Von Cora Meyer