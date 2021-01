Bad Doberan

Im Büro sind die Arbeitsbedingungen besser als zu Hause. Deshalb verzichten die Mitarbeiter der Bad Doberaner Niederlassung des Büros Merkel Ingenieur Consult derzeit noch weitestgehend auf Homeoffice. „Wir sind aufs Internet angewiesen und der eine oder andere hat keine ausreichend leistungsfähige Verbindung zu Hause“, sagt der Büroleiter Thomas Heide. Hinzu käme, dass die Arbeit häufige Besprechungen erfordere. „Deshalb wollen wir Fernarbeit auf das notwendigste begrenzen.“

Es könnte jedoch sein, dass das bald nicht mehr möglich sein wird. Bis zum 15. März haben Arbeitnehmer ab sofort ein Recht auf das „ Homeoffice“. Arbeitgeber müssen Mitarbeitern – so irgend möglich – die Arbeit daheim ermöglichen. Wo es nicht geht, müssen die Firmen strenge Schutzmaßnahmen umsetzen: FFP2-Masken im Betrieb, Belüftungskonzepte, mehr Abstand zwischen den Arbeitsplätzen. Der Bund will den Betrieben dafür steuerlich entgegenkommen – etwa beim Kauf neuer Digital- und Computertechnik.

Anzeige

Abstände werden eingehalten

„Wir haben uns schon einen Plan überlegt, wenn Homeoffice zwingend verordnet wird“, sagt Thomas Heide. „Wir würden dann nicht zusammenbrechen, aber unsere Arbeit wäre beschränkt.“ Denn der Zugriff auf die Projekte sei zwar zu großen Teil möglich. „Man könnte nicht komplett von zu Hause arbeiten aber zu 60 bis 70 Prozent.“

Lesen Sie auch: Steuervorteil im Homeoffice: So können Sie IT-Kosten schnell absetzen

Erfahrungen damit konnte das Unternehmen im ersten Lockdown sammeln, als die Kindertagesstätten geschlossen waren. Derzeit profitieren die Mitarbeiter von den räumlichen Gegebenheiten. „Wir haben ein großes Büro und können die Abstandsregeln einhalten“, sagt Thomas Heide. Die 17 Mitarbeiter sitzen verteilt auf drei Etagen. „Wenn wir vom Schreibtisch aufstehen, haben wir uns Maskenpflicht verordnet.“

Zweckverband Kühlung: Im Homeoffice nur Risikogrupppen

Ähnlich handhabt man es derzeit auch beim Zweckverband Kühlung ( ZVK). „Wir haben sehr gute Arbeitsbedingungen. Es sind fast alles Einzelbüros“, sagt Ilona Seelmann, Assistentin der Geschäftsführung. Auf diese Weise könnten die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden. „Im Kundenbereich haben wir gleich zu Beginn Plexiglaswände aufgestellt, damit wir die Aufgaben aufrechterhalten können“, sagt sie. Alle Maßnahmen seien abgestimmt mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Lesen Sie auch: Neue Corona-Regeln: Muss ich jetzt ins Homeoffice?

„Im Homeoffice sind bisher nur Angehörige von Risikogruppen.“ Allerdings müsse man nun abwarten, welche Verordnungen die Politik zum Thema Homeoffice beschließt. Die etwa 30 Mitarbeiter in der Verwaltung wollten auch weiterhin jeden Tag für den Bürger da sein. „Wir gehören als Wasserversorger zur kritischen Infrastruktur“, sagt Ilona Seelmann. „Das hat oberste Priorität.“ Mitarbeiterin Annika Dardaillon ist froh, dass sie weiterhin ins Büro kommen darf. Während des ersten Lockdown, als die Kitas geschlossen waren, musste sie von zu Hause aus arbeiten und gleichzeitig ihre Kinder betreuen. Das sei schwer möglich gewesen.

Viele Unterlagen sind digitalisiert

Bei der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH sind immer ein kaufmännischer und technischer Mitarbeiter im Büro in Kühlungsborn-West. Zwölf Männer und Frauen arbeiten hier eigentlich in der Regel zusammen. Doch wegen der Corona-Pandemie sind sie jetzt größtenteils im Homeoffice. „Alle Mitarbeiter haben einen Präsenztag pro Woche im Büro“, sagt Molli-Chef Michael Mißlitz. Bereits seit März sind alle Mitarbeiter technisch für das Arbeiten von zu Hause ausgestattet. Viele Unterlagen seien schon digitalisiert. Wer dennoch eine Akte brauche, hole die sich am Abend aus dem Büro ab.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Werkstatt sei Homeoffice nicht möglich. Hier wurden die Schichten jedoch entzerrt. „Die Früh- und die Spätschicht begegnen sich nicht“, sagt Michael Mißlitz.

Von Cora Meyer und Anja Levien