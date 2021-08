Bad Doberan: So läuft das neue Semester in der Jugendkunstschule

Bad Doberan

Am 9. August beginnt in der Jugendkunstschule im Doberaner Kornhaus das neue Semester. Zum vielfältigen Kreativ-Programm gehören regelmäßige Kurse, Angebote für Schulen und Kitas, Ferienworkshops, Herbst- und Weihnachtsmanufaktur und die Möglichkeit, hier Kindergeburtstag zu feiern.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Semester wird das regelmäßige Kursangebot ergänzt durch die „Mal-Werkstatt“ am Freitag sowie die beiden Kurse „Phantasie in Ton“ am Montag. Dazu kommen mit Katrin Liebscher (Keramik) und Ben Lukoschek (Streetdance) zwei neue Kursleiter. „Wir freuen uns, dass unsere Angebote so gut angenommen werden“, sagt Leiterin Sabine Kripfgans. „Die meisten Kurse sind sehr gut besucht – wer Lust hat, sich auszuprobieren, kann gern ,schnuppern’ kommen.“

Infos gibt’s auf dem Semesterflyer, der im Kornhaus und an weiteren Kultur-Standorten in der Stadt ausliegt sowie unter 038 203/62 336 und www.jugendkunstschule-doberan.de.

Von Lennart Plottke