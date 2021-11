Ambulante Pflege in MV - „Wir sind am Limit“: So läuft der Alltag einer Pflegerin der „Pflegebienchen“ in Doberan

Die Pflegekräfte in MV sind unter Druck: Die Zeit ist knapp und die Zahl der vor allem betagten Patienten enorm. Gleichzeitig wächst der Bedarf. OZ-Reporter Volker Penne war mit den „Pflegebienchen“ in Bad Doberan unterwegs und hat erfahren, wie bis zu 20 Betroffene in weniger als fünf Stunden versorgt werden – Fahrzeiten inklusive.