Bad Doberan/Satow

Der Streik im öffentlichen Nahverkehr – am frühen Dienstagmorgen sind davon vor allem Schüler und Eltern betroffen. Während im Doberaner Betriebshof der Rebus Regionalbus Rostock GmbH die Busse in den Carports still stehen, kommt es am Satower See zu teilweise chaotischen Verkehrsverhältnissen. Dutzende Autos rangieren, schieben und drängeln sich auf der Seestraße an ganzen Kindergruppen – denn auch der frühe Schulbus fällt heute aus. „„Wegen der Baustelle ist es hier im Normalfall morgens schon sehr unübersichtlich“, sagt etwa der Hohenfelder Martin Eggers, der Tochter Amelie schnell am See abgesetzt hat. „Aber die Zustände heute toppen alles.“

Im Doberaner Rebus Betriebshof standen die Busse am Dienstagmorgen still. Quelle: Lennart Plottke

Wegen des Neubaus eines Schulgebäudes musste der Betrieb zu Beginn des neuen Schuljahres umorganisiert werden. Weil die Seestraße während der Bauzeit gesperrt ist, können Eltern und Busfahrer nicht mehr direkt bis vor die Schule fahren. Die Busse halten eigentlich an der Kröpeliner Straße, um die Kinder hier abzusetzen. „Heute ist es schon heftig“, sagt auch Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD), der das hektische Treiben direkt vor dem Rathaus von seinem Bürofenster aus beobachtet. „Einige Eltern halten sich leider auch nicht an das Durchfahrtsverbot – das macht die Sache nicht einfacher.“

Kurz nach 9 Uhr fuhren die Busse wieder

Auf dem Doberaner Alexandrinenplatz steht Gabriele Saß an der Haltestelle Stadtmitte und wundert sich: „Heute ist Streik? Habe ich gar nicht mitbekommen – deshalb kommt hier also ewig kein Bus.“ Eigentlich muss die Doberanerin gleich ihren Dienst als Reinigungskraft im gut anderthalb Kilometer entfernten Krankenhaus antreten. „Zu Fuß gehe ich jedenfalls nicht da hin“, macht Saß deutlich. „Jetzt muss ich mir erstmal Alternativen überlegen.“

Wurde am Dienstagmorgen vom Streik überrascht: Gabriele Saß wartete am Doberaner Alexandrinenplatz vergeblich auf den Bus. Quelle: Lennart Plottke

Immerhin: Die Ankündigung an den elektronischen Hinweistafeln bestätigt sich tatsächlich – kurz nach 9 Uhr fahren die Busse der Rebus Regionalbus Rostock GmbH wieder.

Von Lennart Plottke/ Cora Meyer