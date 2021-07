Bad Doberan: So soll ins Ehm-Welk-Haus wieder Leben einziehen

Bad Doberan

Dammchaussee 23. „Welk“ steht auf dem bronzefarbenen Namensschild neben dem Klingelknopf an der Tür. Einmal kurz drücken, dann einen Moment warten. Es wird geöffnet. Monika Schneider (66), Geschäftsführerin des Freundeskreises Ehm Welk e. V., bittet herein. Gespräch im größten Raum des Hauses, der einmal das Wohnzimmer des bedeutenden Schriftstellers war. Mit dabei ist auch Heribert Koth (80), Mitglied des Vereinsvorstandes, und seit Jahr und Tag einer der 15 Aufrechten, die das künstlerische Erbe des 1966 verstorbenen Literaten engagiert bewahren.

Das Ehm-Welk-Haus an der Dammchaussee 23 in Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

Gern hätten die beiden Enthusiasten auf eine erfolgreiche Vereinsarbeit in den vergangenen Monaten verwiesen. Doch auch in diesem Fall legte Corona alle Aktivitäten auf Eis. „Wir hatten im März 2020 unsere letzte Veranstaltung“, sagt Monika Schneider bedauernd. Allerdings sei die Zeit genutzt worden, um kleine Schönheitsreparaturen durchzuführen und teilweise Mobiliar zu erneuern. Zur unbedingt notwendigen, umfassenden Sanierung sei es ja leider nicht gekommen, da die Ausschreibungen für die notwendigen Baugewerke nicht die erforderliche Resonanz erlangten. Doch damit könne nicht das letzte Wort gesprochen sein, unterstreicht sie.

Unternehmungsgeist kehrt zurück

Aber seitdem das Virus auf dem Rückzug ist, kehrt alter Unternehmungsgeist zurück: „Wir sind wieder am Planen, auch wenn uns aktuell noch Einschränkungen auferlegt sind.“ Fest steht allerdings, dass die traditionelle Ehm-Welk-Woche aus Anlass seines Geburtstages am 29. August eine Neuauflage erlebt. Beginnen soll die Woche am 21. August mit einem Rundgang durch das jetzt mehr oder weniger offiziell Ehm-Welk-Viertel genannte Wohngebiet, fast gegenüber der ehemaligen Wohnstätte des Schriftstellers gelegen.

„Die dort in den letzten Jahren entstandenen Straßen tragen erfreulicherweise die Namen von literarischen Figuren und Orten aus Welks Werken, wie Martin-Grammbauer-Weg oder Kummerower Weg. Der kleine Streifzug ist auch eine Möglichkeit für alle dort jetzt Wohnenden, sich näher mit Ehm Welk und seinem Schaffen vertraut zu machen und das Ehm-Welk-Haus als nahe gelegene Kulturstätte zu entdecken“, betont Monika Schneider.

Ein besonderer Höhepunkt der Woche verspricht der Vortrag von Prof. Dr. Reinhard Rösler (81) am 26. August zu werden. Der Literaturwissenschaftler befasst sich mit Welks Leben und Schaffen in den 16 Jahren seiner Doberaner Zeit. Speziell für Kinder ist eine Veranstaltung am 27. August gedacht. Gemeinsam mit Steinbildhauerin Susanne Schunicht können Tierreliefs aus Sandstein gestaltet werden. Traditionell trifft sich der Verein mit interessierten Bürgern zum Geburtstag von Ehm Welk am 29. August an seiner Grabstätte auf dem Bad Doberaner Friedhof. Ein anschließender Rundgang in Begleitung des Doberaner Pastors i. R. Carl-Christian Schmidt (77) führt an die Grabstätten bekannter kirchlicher Würdenträger der Münsterstadt.

Haus ist jetzt an drei Tagen geöffnet

„Wir haben dieses Thema gewählt, weil Pastor Breithaupt eine der Hautfiguren in Ehm Welks Kummerow-Romanen ist“, sagt Heribert Koth. „Darüber hinaus haben wir bereits die Doberaner Kulturnacht am 9. Oktober im Blick. Selbstverständlich ist aus diesem Anlass geöffnet und wir bieten einen vergnüglichen Abend mit plattdeutschen Liedern an.“ Geöffnet ist das Haus auch schon jetzt – dienstags, donnerstags und sonnabends jeweils von 13 bis 16 Uhr.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sehenswert ist allemal, was hier gezeigt wird. Bereits in der Diele sind Fotos, Dokumente, Erst- und Geschenkausgaben des ehemaligen Hausbewohners zu finden. Beeindruckt sind die Besucher immer wieder von Ehm Welks original erhaltenem Arbeitszimmer und den rund 5000 Bänden seiner Bibliothek. Der große Garten ist derzeit zum Verweilen und Entspannen geöffnet und soll künftig im Sommer wieder für Theateraufführungen und Feste genutzt werden.

Hier befindet sich auch das Gartenhäuschen, in dem sich Ehm Welk gerne aufhielt und in dem über seine Naturliebe informiert wird. Für das ehemalige Wohnzimmer wünschen sich Schneider und Koth schon bald wieder Lesungen, musikalisch-literarische Veranstaltungen oder Ausstellungen, um das Haus erneut mit abwechslungsreichem Leben zu füllen.

Von Werner Geske