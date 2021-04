Bad Doberan

Kinder, die im Rahmen des Schulsports oder in einem Sportverein im Freien trainieren, müssen dafür weiterhin keinen negativen Corona-Test nachweisen. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hervor. Nach Aussage von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bestehe „kein Erfordernis, einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest für die Teilnahme am Training vorzulegen“. Eine entsprechende Klarstellung sei mit der jüngsten Anpassung der Corona-Verordnung des Landes erfolgt.

Konkret heißt es: Vereinstraining ist im Freien für Kinder in den Schulklassen 1 bis 6 sowie für Jugendliche in den Abschlussklassen in Gruppen mit höchstens 20 Kindern bzw. Jugendlichen möglich. Das gilt für alle Sportarten.

„Es macht Spaß, endlich wieder zusammen zu trainieren.“ Hanna Elsner (13), Doberaner SV Quelle: Rolf Barkhorn

In den Sportvereinen wird dies mit Erleichterung aufgenommen und mitunter sofort in die Tat umgesetzt. So trainieren nun auch die Leichtathleten vom Bad Doberaner SV in den Nachwuchsaltersklassen wieder in größeren Gruppen. In der gemischten Leistungsgruppe der 10- bis 13-Jährigen kamen jetzt acht Kinder auf der Sportanlage im Stülower Weg zusammen. „Das kalte Wetter wirkt sich heute ein bisschen aus“, meinte Trainer Joachim Wessel. „Beim nächsten Mal werden es mehr sein.“

Viel Spaß trotz nasskaltem Wetter

Auf dem Programm der Trainingseinheit standen unter anderem Laufen, Speerwerfen und Treppenlauf. Übungen, die von den Kindern trotz des nasskalten Wetters mit viel Einsatz und Freude gemeistert wurden. „Es macht Spaß, endlich wieder zusammen zu trainieren“, sagte etwa Hanna Elsner. Die 13-Jährige gehört zu den leistungsstärksten Athletinnen in der Nachwuchsabteilung des Doberaner SV. Im vergangenen Herbst wurde das Mädchen aus Neubukow aufgrund ihrer guten Leistungen in den Landeskader berufen. Auch eine Einladung für eine Probewoche am Sportgymnasium in Neubrandenburg hat sie schon erhalten.

„Wir werden auch wieder Neuanmeldungen im Nachwuchsbereich haben.“ Andreas Jahncke, Vorsitzender Doberaner FC Quelle: Werner Geske

„Hanna ist ein großes Sporttalent, ihre Stärke ist das Laufen, sie ist aber auch in anderen Disziplinen sehr gut“, sagte Trainer Wessel über seinen Schützling. Als den Vereinen das Training in Gruppen wegen der Corona-Pandemie untersagt wurde, betreute der 70-Jährige die Schülerin mehrmals in der Woche bei ihrem individuellen Training am Heimatort. „Das war wirklich große Klasse, dass er das extra für mich gemacht hat“, lobte Hanna Elsner. „So wusste ich immer genau, was zu tun ist.“

Davon, dass testfreies Training in Gruppen zumindest im Freien wieder möglich ist, profitieren auch die Fußballvereine. „Wir freuen uns, dass wenigstens die Kinder wieder trainieren dürfen“, sagte Andreas Jahncke, Vorsitzender des Doberaner Fußballclubs (DFC). „In den Altersgruppen der ersten bis sechsten Klasse nehmen auch unsere Mannschaften den Übungsbetrieb zu den üblichen Trainingszeiten wieder auf.“

Junioren müssen sich an Trainingsalltag gewöhnen

Für die Trainer des Vereins kommt es nun erst einmal darauf an, die Junioren nach mehrmonatiger Zwangspause wieder an den Trainingsalltag zu gewöhnen. „Dass nach solch langer Zeit sportliche Defizite auftreten, ist normal“, schätzte Jahncke ein. Über den Winter musste der Verein in den Nachwuchsaltersklassen auch Abgänge verkraften: „Aber das hält sich zum Glück in Grenzen – die Mannschaftsstärke ist deshalb in keiner Altersklasse gefährdet. Nach dem Trainingsstart werden wir gewiss auch wieder Neuanmeldungen im Nachwuchsbereich haben.“

„Für die Mädchen ist es wichtig, dass sie wieder in Gruppen trainieren dürfen.“ Dajana Schult, Cheftrainerin Voltigierverein Team Ostseeküste Quelle: Thomas Hoppe

Ungewissheit herrscht hingegen darüber, wann sich die Doberaner Fußballer wieder mit Mannschaften anderer Vereine messen werden. Die Meisterschaftssaison wurde inzwischen auf Landesebene in allen Spiel- und Altersklassen von den jüngsten Junioren bis zu den Oldies abgebrochen. Auch das beliebte Sommerturnier des Doberaner FC für Juniorenteams wurde längst abgesagt.

Einen Terminplan für Wettkämpfe gibt es auch für das Team Ostseeküste bisher noch nicht. Aber immerhin können sich die etwa 20 jungen Voltigiererinnen im Alter zwischen 5 und 23 Jahren wieder regelmäßig zum Training in kleinen Gruppen auf dem Agrarhof in Retschow treffen. „Die Mädchen freuen sich, dass sie jetzt wieder andere aus ihrer Gruppe treffen und öfter mit den Pferden trainieren“, erklärte Dajana Schult, Cheftrainerin und zweite Vorsitzende des Voltigiervereins. „Abstand halten ist auch da kein Problem für uns.“

Die Mädchen hätten auch während der Zwangspause individuell fleißig trainiert, so Schult: „Für ihre Übungen gibt es sehr gute Online-Videos, an denen sie sich orientieren konnten. Gerade bei den älteren Mädchen hatte das den positiven Effekt, dass sie wieder viel an den Grundlagen gearbeitet haben.“ Den letzten Wettkampf, ein Holzpferdturnier in Satow, bestritt das Team Ostseeküste Ende Oktober 2020. „Wann es wieder ein Turnier für uns geben wird, weiß noch niemand“, bedauerte Dajana Schult. „Aber für die Mädchen ist es jetzt erst einmal wichtig, dass sie wieder in Gruppen trainieren dürfen.“

Von Rolf Barkhorn