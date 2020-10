Bad Doberan

Die Stadtvertreter von Bad Doberan wollen die Rennbahn entwickeln – darüber herrscht Einigkeit. Doch über das Vorgehen der Stadtverwaltung, den Pachtvertrag mit dem Rennverein zu kündigen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Und auch bei der Nutzung des Geländes werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Nicht alle Fraktionen wollen unbedingt an den Pferderennen auf der ältesten Galopprennbahn des europäischen Kontinents festhalten.

Bisher wurde die Rennbahn für Pferdesport, Festivals, Flohmärkte und Zirkusse genutzt. Pferderennen sollten nicht „auf Krampf organisiert werden, nur wenn sich das lohnt“, sagt Tim Schwanbeck (JA!). „Ansonsten wünschen wir uns Sportaktivitäten, Konzerte oder Open-Air-Kino auf der Rennbahn.“ Letzteres habe dieses Jahr mit Antenne MV gut geklappt. „Wir haben in Doberan ziemliche viele gute Leute, die Veranstaltungen machen können wie der Kinder- und Kulturverein oder der Sharks-Club.“

Tim Schwanbeck (JA!): „Wir wünschen uns Sportaktivitäten, Konzerte oder Open-Air-Kino auf der Rennbahn. Dafür muss dann die Infrastruktur stimmen.“ Quelle: Anja Levien

Gerade wenn es mit dem Coronavirus so weitergehe, würden Open-Air-Veranstaltungen mehr in den Fokus rücken. „Die gehen auf der Rennbahn sehr gut.“ Dafür müsse dann die Infrastruktur stimmen. Das Provisorium wie beim Freilichtkino sei keine Dauerlösung.

Baumwipfelpfad eine Attraktion

Auch Caroline Brandt ( CDU) befürwortet die Kündigung des Pachtvertrages. „Das kommt gut an, weil wir als Stadt in die Lage versetzt werden, die notwendigen Pflegearbeiten selber zu machen und die Rennbahn in einen Zustand zu versetzen, der ermöglicht, sie zu nutzen.“ Da es die älteste Rennbahn auf dem europäischen Kontinent ist, wäre es schön, wenn dort Rennen stattfänden. „Und dann muss man gucken, wie man sie noch weiter nutzen kann.“ Der Baumwipfelpfad sei ja bereits eine Attraktion, die an der Rennbahn entstehe.

Hartmut Polzin, SPD: „Auf der Rennbahn kann man sich vieles vorstellen. Die hervorgehobene Eventfläche ist sie aber innerhalb von 30 Jahren nicht geworden.“ Quelle: Anja Levien

Die Rennen seien eine schöne Veranstaltung, wenn sie funktioniert, aber auch eine schwierige, sagt Hartmut Polzin ( SPD). Auf der Rennbahn könne man sich vieles vorstellen. „Die hervorgehobene Eventfläche ist sie aber innerhalb von 30 Jahren nicht geworden.“ Er selbst habe mal vorgeschlagen gehabt, dass die Stadt die Pflege der Rennbahn übernehme, da es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Rennverein, Zappanale und Schwanenrallye gegeben haben. Die beiden Letzteren sind städtische Veranstaltungen.

Veranstaltungen, die Kurstadt angemessen sind

„Der Standort Rennbahn ist aus touristischer Sicht für die Stadt eigentlich unentbehrlich und ein großer Schatz, den es zu bewahren gilt“, sagt Monika Schneider (Linke). Die Rennbahn müsse wiedererweckt werden, „mit einem vielfältigen, der Örtlichkeit und am Anspruch einer Kurstadt angemessenem Veranstaltungsprogramm.“

Dabei sollte der „Kerngedanke“ der Pferderennen nicht verloren gehen. „Die Entwicklung wird sicher die Stadt allein nicht leisten können, dazu werden Partner erforderlich sein.“ Es es bedauerlich, dass der Rennverein nicht in der Lage gewesen sei, eine eigene Lösung zu finden und die Stadt den Vertrag gekündigt hat. „Unter diesen Umständen ist es jedoch die beste Lösung für alle Beteiligten.“

Multifunktionsgelände für die Zukunft

Die Auflösung des Pachtvertrags sei der richtige Weg gewesen, so Andreas Jahncke (JUS). Da müsse man nur aufs Gelände schauen. „Da ist einiges liegen geblieben, sieht recht verwahrlost aus.“ Für die Zukunft „wünschen wir uns ein Multifunktionsgelände, also dass nicht nur Pferderennen oder Festivals stattfinden.“ Am Pferderennsport auf der Bahn sollte, wenn möglich, festgehalten werden. „Immerhin ist es die älteste Rennbahn auf dem europäischen Kontinent.“

Blick auf das Geläuf der Rennbahn. Quelle: Anja Levien

Findet auch Hannes Roggelin (UDI). „Wir sollten alle Kraft darauf richten, dass Pferderennen stattfinden.“ Eine Idee: Mit dem Grand Hotel Heiligendamm sprechen, das Polo-Turniere vorm Kurhaus organisiert. Allerdings müsste im Vorfeld jetzt erst einmal mit der Stadtvertretung gesprochen werden. „Weitere Schritte müssen in der Stadtvertretung beschlossen werden, ob das so passiert, wie die Verwaltung sich das wünscht“, sagt Hannes Roggelin in Bezug auf Pachtvertrag und Geländenutzung.

Harry Klink (KuSS): „Ich nehme mit Unverständnis wahr, dass Stadtvertreter über fertige Dinge informiert werden, ohne dass vorher mit ihnen vernünftig diskutiert und ein Weg festgelegt wurde.“ Quelle: Anja Levien

„Ich nehme mit Unverständnis wahr, dass Stadtvertreter über fertige Dinge informiert werden, ohne dass vorher mit ihnen vernünftig diskutiert und ein Weg festgelegt wurde“, sagt Harry Klink (KuSS) zum Thema.

Umwelt und Barrierefreiheit beachten

Carsten Großmann (AMU) setzt den Fokus vor allem auf die Umwelt und Barrierefreiheit. „Ich würde mir wünschen, dass alles grün bleibt und nicht versiegelt wird“, sagt er und spricht sich klar gegen Hochleistungs-Pferderennen aus. „Ich bin der Auffassung, das ist nicht gut fürs Tier.“ Bei der Erschließung des Geländes müsse auf die Barrierefreiheit geachtet werden. Die sei beispielsweise an den beiden Bushaltestellen an der Rennbahn bisher noch nicht gegeben. Auch mit Blick auf den Baumwipfelpfad, der 2021 gebaut werden soll, müsse eine Lösung her.

Hans-Dieter Kleine (Freie Wähler) hält die Entscheidung des Bürgermeisters für sinnvoll. „Der Rennverein hat enorme finanzielle Probleme.“ Durch die Eigenvermarktung oder Weitergabe dieser könne man ein „buntes Treiben“ auf die Rennbahn bekommen. „Bisher sind es drei, vier Veranstaltungen im Jahr und Flohmärkte. Da ist Luft nach oben.“

Die Fraktion „Für Doberan“ hat sich noch nicht zum Thema Rennbahn ausgetauscht. „Ich glaube persönlich, dass es relativ schwierig ist, so eine Bahn mit Pferderennen aufrechtzuerhalten“, sagt Fraktionsvorsitzende Claudia Timm. „Es braucht definitiv ein alternatives Konzept.“ Es müsse eine Kombination mehrerer Veranstaltungen sein, so wie es jetzt auch schon vorhanden sei. „Da muss mehr stattfinden, damit man die Rennbahn unterhalten und pflegen kann.“

Von Anja Levien