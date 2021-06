Bad Doberan

Musik und Kultur können ab dem 25. Juni wieder im Doberaner Münster genossen werden. Bis zum 3. September wird jeden Freitag zur Geistlichen Abendmusik in das Doberaner Münster eingeladen. In der Reihe der musikalischen Veranstaltungen findet am 10. Juli ab 11 Uhr eine Sonderveranstaltung anlässlich des 850-jährigen Klosterjubiläums in der Kapelle Althof statt.

Die Konzertreihe der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan im Doberaner Münster habe eine jahrzehntelange Tradition, erzählt Matthias Bönner, Kantor am Doberaner Münster. Aufgrund der Corona-Pandemie habe man diese 2020 erstmals absagen müssen. Um die Konzertreihe in diesem Sommer stattfinden zu lassen, habe man sie zur geistlichen Abendmusik umgestaltet. Da derzeit keine großen Chöre und Ensembles gemeinsam auftreten können, müsse man die Orgel ohne Vokalbegleitung spielen, sagt Kantor Bönner.

Anlässlich zum Jahr der Orgel in diesem Jahr könne man die verschiedenen Facetten, die die Orgel bietet, zum Ausdruck bringen. Bei der Geistlichen Abendmusik solle es darum gehen „den Hunger nach Kultur zu stillen“, sagt Kantor Bönner. Daher wolle man keine zusätzlichen Barrieren schaffen und habe sich entschieden, für alle Veranstaltungen den Eintritt frei zu lassen.

Die Corona-Pandemie habe auch die Berufsmusiker stark getroffen und viele sind in ihrer Existenz bedroht. Aus diesem Grund seien die Musiker nun dankbar, wieder musizieren zu können. Daher werde es eine Ausgangskollekte geben, mit der die Künstler direkt unterstützt würden.

Eröffnet werden die Geistlichen Abendmusiken am 25. Juni mit der „Musica Scandinavia Orgelromantik aus dem Norden“ mit Dr. Wieland Meinhold an der Orgel. Weitere Termine sind am 2. Juli, 9. Juli, 10. Juli, 16. Juli, 23. Juli, 30. Juli, 6. August, 13. August, 20. August, 27. August und 3. September.

Von Yvonne Krüger