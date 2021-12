Bad Doberan: Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen

Bad Doberan

Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung haben sich zum ersten Mal etwa 120 Menschen am Mittwoch in Bad Doberan auf dem Marktplatz getroffen, um zusammen spazieren zu gehen. Über die soziale Plattform Telegram hatten sich die Männer und Frauen verabredet. Mit Lichterketten am Kinderwagen, Kerzen oder Laternen in den Händen oder anderer Beleuchtung an der Jacke spazierten sie vom Markt durch die Mollistraße, um den Kamp und durch die Severinstraße zum Markt zurück.

Mit dabei war Stephanie Zajonc. Sie sei gegen die Coronamaßnahmen, gegen eine Impfpflicht im medizinischen Bereich. „Hier sind auch Eltern dabei, die gegen die Maskenpflicht für ihre Kinder sind“, erzählt die Bad Doberanerin. Es sei für alle eine schwierige Situation. „Wir wollen nicht spalten, sondern leben und leben lassen“, so Stephanie Zajonc. Jeder müsse für sich entscheiden, ob er sich impfen lasse. Aber die getroffenen Corona-Maßnahmen kämen einem Impfzwang gleich.

Einige der Teilnehmer waren schon in Rostock bei den Demonstrationen. Hier waren am Montag 10 000 Menschen durch die Innenstadt gezogen.

Angemeldet war der Spaziergang bei der Stadt Bad Doberan laut Bürgermeister Jochen Arenz nicht. Da es sich nicht um eine Demonstration handelt, sei das auch nicht notwendig. Daher wurden auch keine Plakate oder Banner hochgehalten.

Es gab keine Ansprachen. Am Ende kamen die Spaziergänger auf dem Markt zusammen und stimmten „Sind die Lichter angezündet“ an.

Von Anja Levien