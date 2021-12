Bad Doberan

Fitnessstudios und Schwimmhallen sind trotz hoher Corona-Zahlen geöffnet. Auch das Gesundheitszentrum Schütt & Gerlach in Bad Doberan kann alle Bereiche wieder für jeden zugänglich machen. „Wir wurden jetzt endlich von den Entscheidern wahrgenommen“, sagt Inhaber und Sporttherapeut Martin Schütt. Er sei froh, dass das Infektionsschutzgesetz geändert wurde. Bundesregierung und Ministerpräsidentenkonferenz hatten sich geeinigt, Fitnesscenter und Schwimmhallen nicht mehr zu schließen. „Das macht uns Mut, weil wir sonst immer als Infektionsherd ausgewiesen wurden.“

Dabei sei Sport ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Krankheiten und das Coronavirus. Das belegt jetzt auch eine repräsentative Studie aus den USA. Sportmediziner Dr. Robert Sallis und sein Team haben Daten von 48 440 erwachsenen Covid-19-Patienten ausgewertet. Diese waren als Patienten zuvor zu ihren körperlichen Aktivitäten befragt worden. „Die US-Wissenschaftler haben herausgefunden, dass konstant körperlich inaktive Patienten ein 2,26-mal höheres Risiko für eine Hospitalisierung im Vergleich zu regelmäßig aktiven Patienten hatten. Auch eine Behandlung auf der Intensivstation war bei den Inaktiven 1,73-mal wahrscheinlicher als bei regelmäßigen Inaktiven“, wird die Studie in einer Broschüre zusammengefasst, die jetzt im Gesundheitszentrum ausliegt.

Regelmäßige Aktivität stärkt das Immunsystem

„Die Studie spiegelt wider, was wir schon lange vermutet haben. Regelmäßige Aktivität stärkt das Immunsystem“, sagt Julia Bausemer, Trainerin und Leiterin des Sportbereichs im Gesundheitszentrum. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 150 und mehr Minuten körperlicher Aktivität.

In der Bevölkerung habe es bisher immer zwei Ziele gegeben, wenn es darum ginge, Sport zu treiben: abnehmen oder Schmerz beseitigen. Aber dass er auch zur Stärkung des Immunsystems führt, habe bisher nicht im Fokus gestanden. „Das muss nicht gleich das Fitnessstudio sein, aber ein adäquater Muskelreiz“, sagt Martin Schütt. Der Spaziergang reiche da oft nicht aus. „Die meisten wissen, dass sie zu inaktiv sind. Corona hat dem noch mal einen Schub gegeben. Da wurde nicht gesagt, bewegt euch mehr. Die Kehrtwende muss jetzt her.“

Die Folgeerkrankungen aus der Corona-Pandemie bemerkten auch die Physio- und Sporttherapeuten. Im Gesundheitszentrum würden bei den Mitgliedern regelmäßig Kraftmessungen vorgenommen. „Als sie nach dem Lockdown wiederkamen, hatten sie einen Leistungsabfall von über 40 Prozent“, so Schütt. Er appelliert jetzt an die Bürger in Bezug auf Sport: Jeder müsse sich selbst fragen, wie gut er sich schützen könne.

Strategie muss her, um mit dem Virus zu leben

„Krankheiten gehören zu unserem Leben dazu. Wir leben globalisiert, deshalb muss eine Strategie her, wie man damit leben kann.“ Jetzt wieder regionale Einschränkungen zu beschließen, wie sie vor kurzem mit der Schließung von Sporteinrichtungen im Landkreis Rostock galten, sei nicht sinnvoll.

Aus seiner Sicht sollte es Zugangsvoraussetzungen für Räumlichkeiten wie Kita, Schule oder Supermarkt geben, beispielsweise durch Fiebermessgeräte. Vor dem Eingang des Gesundheitszentrums steht ein digitales Fiebermessgerät. „Ich verstehe nicht, warum man das nicht flächendeckend einbezieht.“ Im Gesundheitszentrum gelten Hygieneregeln, kann Sport und Therapie stattfinden. „Wir sind mitten in der vierten Welle und haben bei uns keine auffälligen Corona-Zahlen, weil unsere Maßnahmen greifen“, ist sich Martin Schütt sicher.

