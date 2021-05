Bad Doberan

Sicherheit für Eltern und Kinder der Kita „Drümpelspatzen“, ein barrierefreier Weg von der Innenstadt zum Bahnhof, ein neuer Standort für eine Skateranlage: Die Stadtvertreter Toni Beyer (JUS), Carsten Großmann (AMU), Hans-Dieter Kleine (Doberaner Liste) und Karin Schwede (Bürger für Bürger) haben sich zusammengetan und wollen eine Veränderung für den Drümpel. Erster Schritt: ein Bebauungsplan für das Areal zwischen B 105, Bahnhofstraße, Straße Am Bahnhof und Friedrich-Franz-Straße.

Der Drümpel in Bad Doberan ist seit Jahren Thema in der Stadt. Er soll als Wegebeziehung vom Bahnhof in die Innenstadt neu gestaltet werden. Derzeit gelangen Fußgänger und Reisende nur über den schmalen Fußweg an der Bahnhofstraße zum Bahnhof oder indem sie den Weg durch den Wald auf dem Drümpel wählen – uneben und über eine Anhöhe führend. Die Treppenanlage am Ende dieses Weges ist nicht mehr zeitgemäß, eher Stolperfalle als sicherer Weg.

Die Treppenanlage vom Drümpel Richtung Bahnhof ist nicht mehr zeitgemäß. Quelle: Anja Levien

Barrierefreier Weg vom Bahnhof zur Innenstadt

„Uns fehlt eine ebenerdige barrierefreie Verbindung zum Bahnhof“, so Carsten Großmann. Diese könnten sich die Stadtvertreter entlang des Molli-Gleises vorstellen. „Jemand, der einen Koffer hinter sich herzieht, soll auch vernünftig ankommen“, sagt Hans-Dieter Kleine.

Auch für die Eltern der Kinder, die die Kita „Drümpelspatzen“ besuchen, soll der Drümpel attraktiver werden. „Wir wollen einen kinderfreundlichen Weg“, sagt Carsten Großmann. „Für die Kita gibt es keine ordentliche Zufahrt. Die jetzige Zufahrt ist Grundstückszufahrt für Anwohner und für den Lieferdienst und Feuerwehr für die Kita“, erläutert Großmann. An der Friedrich-Franz-Straße gebe es zwar Parkflächen, „aber die sind oft belegt und die Beifahrerseite, auf der die Kinder oft sitzen, liegt zur Straßenseite.“

Drümpel für Eltern attraktiver gestalten

Das Ziel: Eltern sollen ihr Auto auf dem Drümpel abstellen und über einen neu gestalteten Weg ihre Kinder abholen. „Wir wollen das Parken für Eltern attraktiver machen.“

Der Auslöser, warum die Stadtvertreter das Areal anpacken wollen, ist die Suche nach einem neuen Standort für eine Skateranlage. Durch den geplanten Neubau eines Hortes auf dem Gelände der jetzigen Anlage muss ein neuer Standort her. Dieser könnte auf den drei Ebenen des Drümpels – ein Hang mit Wiese und Bäumen – entstehen. „Man könnte zwei Ebenen für die Skaterbahn verbinden und auf der dritten eine Spielecke für kleinere Kinder herrichten.“ Zudem könnten die bereits vorhandenen Wege im Wald als BMX-Strecke genutzt werden.

Eine weitere Idee, die verfolgt werden könnte, seien Parkdecks. „Dann sind die Autos aus der Innenstadt raus“, sagt Karin Schwede.

Über die Aufstellung eines B-Plans für den Drümpel berät der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 18. Mai um 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6.

Von Anja Levien