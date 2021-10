Bad Doberan

Die Münsterstadt als Zentrum einer Gesundheitsregion mit Kur- und Heilbadstatus, der Erhalt des Wirtschaftsgebäudes am Kloster, mehr öffentliche Toiletten, barrierefreie Wege – das waren nur einige Punkte, die sich Doberans Einwohner vor sechs Jahren von ihrer Stadt gewünscht haben. Doch der „Masterplan“ für die weitere Entwicklung der Kommune bis zum Jahr 2020 hatte noch viel mehr zu bieten: Insgesamt waren im „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) 56 Vorhaben aufgelistet – aus den Bereichen Wirtschaft und Verkehr, Tourismus und Wohnumfeld, Bildung und Kultur sowie Denkmalschutz und Wohnen.

„Bad Doberan zählt zu den wenigen Städten, die seit mehreren Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichnet.“ Barbara Genschow, Geschäftsführerin Marktforschungs- und Wirtschaftsinstitut Wimes Quelle: Vanessa Kopp

„2015 haben wir zuletzt über diesen Plan gesprochen, vieles wurde bereits umgesetzt“, sagte jetzt Barbara Genschow während der Doppel-Sitzung von Bau- und Tourismusausschuss. Die Geschäftsführerin des Rostocker Marktforschungs- und Wirtschaftsinstituts Wimes hatte positive Nachrichten im Gepäck: „Bad Doberan zählt zu den wenigen Städten, die seit mehreren Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichnet“, machte Genschow deutlich. „In diesem Bereich wurde hier besonders gut gearbeitet.“

1061 neue Wohnungen in 18 Jahren

Zwischen 2002 und 2020 seien 1061 neue Wohnungen gebaut worden, erklärte Genschow – mehr als 13 000 Einwohner leben mittlerweile in der Münsterstadt, die vor allem durch neue Wohngebiete etwa an der Dammchaussee oder im Kammerhof attraktiv für junge Familien ist: „Das ist beispielsweise im Vergleich zur ebenfalls wachsenden Hansestadt Rostock ein großer Vorteil – dort steigt die Einwohnerzahl in erster Linie durch den Zuzug von ausländischen Mitbürgern.“ Allerdings seien die möglichen Baugebiete allmählich erschöpft, stellte die Marktforscherin klar: „Hier und da ist sicher noch eine Lückenbebauung möglich – aber man sollte darauf achten, dass nicht jeder Winkel auf Krampf verdichtet wird.“

„Wir haben zwei Grundstücke im neuen Ostseewohnpark reserviert – sechs Betreiber würden dort sofort eine Kita bauen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Der Zuwachs an jungen Leuten offenbare aber auch Bad Doberans aktuell größte Schwachstelle, betonte Barbara Genschow: „Der Stadt fehlt mindestens eine Kita – 596 Kindergarten-Plätze reichen bei Weitem nicht aus.“ Ein Problem, was man längst erkannt habe, machte Doberans Bürgermeister Jochen Arenz deutlich: „Wir haben immer noch zwei Grundstücke im neuen Ostseewohnpark reserviert – sechs Betreiber würden dort sofort eine Kindertagesstätte bauen.“ Die Umsetzung scheitere nach wie vor daran, dass der Landkreis Rostock einen Kita-Neubau nicht fördere, so Arenz.

Daneben müsse auch die Entwicklung an den Schulen im Auge behalten werden, erklärte Barbara Genschow: „20 Prozent der Grundschüler kommen nicht aus dem Einzugsbereich, auch das Gymnasium wird in den kommenden Jahren eine weitere Expansion erleben – hier gibt es ebenfalls einen großen Erweiterungsbedarf.“

Kaufkraft um gut 10 Millionen Euro gestiegen

Positiv sei Bad Doberans Entwicklung auch mit Blick auf den Einzelhandel, sagte Julia Lemke von der Hamburger Gesellschaft „Cima Beratung + Management“: „In den vergangenen fünf Jahren konnte hier durch eine Qualitätsoffensive die Attraktivität gesteigert werden – auch aufgrund der Einwohnerentwicklung ist die Kaufkraft von knapp 60 Millionen auf gut 70 Millionen Euro gestiegen.“

Mit Blick auf das seit 2016 vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept für Bad Doberan hätten sich die Rahmenbedingungen zwischenzeitlich verändert, stellte Lemke klar: „So beeinflussen etwa der allgemeine Strukturwandel und die wachsende Bedeutung des Online-Geschäftes den stationären Handel – die Auswirkungen der Corona-Pandemie verstärken und beschleunigen diese Veränderungsprozesse noch.“

62 Prozent der Einzelhandelsbetriebe in der Innenstadt

62 Prozent der Einzelhandelsbetriebe würden sich in der Innenstadt befinden, so Lemke: „Es gibt hier ein gutes Nahversorgungsangebot – mit Kaufmannsladen, Reformhaus, Fleischerei, Bäckereien und anderen Spezialitäten.“ Dazu kämen sechs Lebensmitteldiscounter sowie mit Edeka ein Frischemarkt und ein geplanter Rewe am Kammerhof.

Die Mollistraße in Bad Doberan: 62 Prozent der Einzelhandelsbetriebe befinden sich in der Innenstadt. Quelle: Plottke Lennart

Allerdings verdeutliche eine Analyse der jeweiligen Standorte, dass nicht alle Wohngebiete ausreichend „nah“-versorgt seien, erklärte Julia Lemke: „Deshalb müssen die Weichen für den Erhalt einer wohnortnahen Versorgung gestellt werden – Ziel ist eine gesunde Konkurrenz der Unternehmen und nicht eine Konkurrenz der Standorte.“

