Die Straßen Am Waldrand und Eikboomstraße im Gewerbegebiet Eikboom in Bad Doberan führen ins Nichts, enden vor einem Feld. Hier sollten künftig die Verbindungsstraßen nach Althof und an die Wohngebiete Fuchsberg/Hasenberg und Parkentiner Landweg anschließen. So sahen es die Pläne vor. Wie Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) jetzt mitteilt, wird die Straße vom Gewerbegebiet bis nach Althof nicht gebaut. Vorausgesetzt die Stadtvertreter stimmen dem zu.

Die Stadt hat die Wirtschaftlichkeit der neuen Trasse, die über den Althöfer Bach bis zur Althöfer Straße führen würde, prüfen lassen. „In 24 Stunden würden 740 Autos die Anbindung an den Althöfer Weg nehmen“, erläutert Jochen Arenz. „Der Bau ist wirtschaftlich nicht zu vertreten und auch gegen den Willen der Anwohner.“

Land würde neue Verbindung fördern

Zwar würde das Land die Straße fördern, doch diese würde dennoch mehr kosten als ein möglicher kürzerer Abschnitt, der nur bis zum Wohngebiet Fuchsberg verläuft und nicht gefördert würde. Beide Optionen schließt der Bürgermeister für sich aus. „Ich als Bürgermeister sehe darin keinen Sinn.“

Bürger aus den betroffenen Wohngebieten hatten die neue Verbindung stark kritisiert und ihren Unmut bei einer Informationsveranstaltung des Rathauses zum neuen Verkehrskonzept, welches die Straße vorsieht, Luft gemacht. Sie befürchten mehr Verkehr und sehen darin keine Beruhigung der Innenstadt oder des Buchenbergs.

B-Plan muss geändert werden

Das Rathaus werde der Stadtvertretung eine Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) 13 vorschlagen, in dem das Planungsziel der Straßenanbindung aufgehoben werde, erläutert Arenz. Somit würde auch das neue Wohn- und Gewerbegebiet in Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes nicht mit Althof verbunden werden.

Eine neue Straße soll dennoch kommen: Das Wohngebiet Parkentiner Landweg soll eine zweite Zufahrt erhalten. Bisher sind die Wohnhäuser nur über den Parkentiner Weg erreichbar. Die neue Zufahrt soll laut Bürgermeister Jochen Arenz aber nicht wie erst vorgesehen an den Brombeerweg anschließen. „Der Anschluss wird wenige Meter daneben sein“, erläutert er. So sei auch mehr Abstand zur Wohnbebauung gegeben.

Verkehr bleibt weiter Thema in Althof

Die Pläne hatte Jochen Arenz den Anwohnern schriftlich mitgeteilt. Fuchsberg-Anwohnerin Angela Palm wird erst einmal weiter abwarten. „Ich weiß nicht, was die Stadtvertreter dazu sagen. Das muss erst bestätigt werden, darauf warte ich“, sagt sie. Die Wohngebiete dürften durch das neue B-Plan-Gebiet und eine Anbindung dessen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Für Dr. Joachim Frenkel aus Althof ist die Nachricht des Bürgermeisters erst einmal eine gute. „Wir wollen die Straße nicht“, sagt er. Das Thema Verkehr sei in Atlhof damit aber nicht beendet. Wie hoch der Durchgangsverkehr durch den Ort sei, sehe man am Zustand der Bankette, so Frenkel. Die Althöfer setzen sich weiter dafür ein, den Durchgangsverkehr zu minimieren beziehungsweise, dass er nicht weiter steige.

Dass die Straße komplett wegfallen soll, findet Marcus Fourmont schade. „Ich kann verstehen, dass sich die Althöfer über die Straße beschwert haben“, sagt er, für den Hasenberg hätte der Anwohner eine weitere Anbindung aber gut gefunden. Einen Bau der Straße bis zum Anschluss Fuchsberg hätte er begrüßt. „Das würde den Buchenberg entlasten.“ Es sei aber schon viel Wert, dass die andere Entlastungsstrecke komme.

