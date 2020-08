Bad Doberan

Schön leuchtet sie, die neue Laterne an der Doberaner Kastanienstraße. Vor allem schön hell. „Deshalb wollten wir vermeiden, dass die Lampe nachts direkt in unsere Fenster scheint“, sagt Holger Willenberg, der im Haus Nummer fünf wohnt. „Es konnte ja niemand ahnen, dass unsere Einwände diese Folgen haben.“ Denn tatsächlich wurde die Laterne jetzt etwa anderthalb Meter neben dem Gebäude postiert – mitten vor die Grundstückseinfahrt.

„Das ist doch ein Witz“, sagt Willenberg und schüttelt den Kopf. „Mit dem Auto kommt man jedenfalls aktuell weder rein noch raus.“ Ein Schildbürgerstreich – der nach Willenbergs Auffassung hätte vermieden werden können. „Man hätte im Vorfeld einfach besser auf unsere Anregungen eingehen müssen.“

Straße wird bis September komplett saniert

Die Kastanienstraße in Doberans Innenstadt wird gerade komplett saniert. Der Belag wird ausgetauscht und die Gehwege erneuert – inklusive neuer Beleuchtung. Bis September soll alles fertig sein. 820 000 Euro kostet das ganze Projekt. Ursprünglich sollte die moderne Straßenlaterne etwa mittig vor dem Gebäude installiert werden, erklärt Ute Busse, Mitarbeiterin im Doberaner Bauamt. „Auf Wunsch der Anwohner haben wir sie bis an die Häuserkante verschoben – aber auch diese Lösung war letztlich nicht gewollt.“

Schließlich habe man den jetzigen Standort zwischen den Häusern mit den Nummern drei und fünf als geeignet auserkoren, sagt Busse und macht deutlich: „Die Anwohner waren von Anfang an in das Projekt eingebunden.“ Das sieht Hugo Rauchstädt, Eigentümer des Nachbargrundstücks, etwas anders: „Ich habe die Probleme kommen sehen und den Arbeitern zwischendurch immer wieder gesagt, dass sie nicht weitermachen sollen, weil sie sonst die Einfahrt blockieren – ohne Erfolg.“

„Auf Wunsch der Anwohner haben wir die Laterne bis an die Häuserkante verschoben – aber auch diese Lösung war letztlich nicht gewollt.“ Ute Busse, Mitarbeiterin Bauamt Bad Doberan Quelle: Anne Ziebarth

Zwar werde das marode Gebäude mit der Hausnummer drei demnächst abgerissen und durch einen kleineren Neubau ersetzt, erklärt Rauchstädt: „Aber eine Einfahrt zwischen den Häusern wird es nach wie vor geben.“

Anwohner wollen neue Leuchten nicht

Was für Holger Willenberg erschwerend dazukommt: „Vor den Arbeiten hat überhaupt keine Laterne in unser Haus geschienen – jetzt sollen es plötzlich drei sein. Das wollen wir nicht.“ Denn im Rahmen der Straßensanierungen wird auch der Katerweg erneuert, der sich an der Rückseite des Grundstücks befindet. Auch hier soll es zwei neue Leuchten geben.

„Bislang ist die Verwaltung auf sämtliche Gestaltungs- und Lösungsvorschläge der Anwohner nicht eingegangen.“ Holger Willenberg, Anwohner Kastanienstraße Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Der Katerweg sei öffentliches Gelände, das angemessen beleuchtet werden müsse, erklärt Bauamtsmitarbeiterin Ute Busse: „Wir können nicht riskieren, dass die Leute hier bei Dunkelheit stolpern.“ Man könne ja prüfen, welchen Bedarf es tatsächlich im Katerweg gebe und gegebenenfalls kleinere Leuchten installieren, meint Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Da muss es im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten doch Alternativen geben.“

Die aktuell mittig vor der Einfahrt platzierte Laterne könnte doch wieder zurück an die Hauskante verlegt werden, schlägt Arenz vor: „Die Verwaltung klärt jetzt, welche Kosten da auf uns zukommen – ich bin sicher, dass wir uns mit den jeweiligen Grundstückseigentümern einig werden.“

Verwaltung soll mehr auf Bürger eingehen

Er wisse auch, dass es hin und wieder Kompromisse geben müsse, erklärt Holger Willenberg: „Aber ich möchte einfach darum bitten, dass man als Bürger seine Interessen besser einbringen kann – das gilt in besonderer Weise, wenn man in die Finanzierung solcher Projekte auf ganz direkte Weise eingebunden wird.“ Denn bislang sei die Verwaltung auf sämtliche Lösungs- und Gestaltungsvorschläge der Anwohner nicht eingegangen: „Offenbar gibt es einen Plan, der umgesetzt werden soll – egal, ob mit oder ohne Bürger.“

Das könne sie so nicht stehen lassen, sagt Ute Busse und betont: „Sie wissen eigentlich, dass Sie bei Sorgen und Problemen auf uns zukommen können.“ Meint auch Bürgermeister Jochen Arenz: „Die Einwohner wurden bei den Bürgerversammlungen für den Bau der Kastanienstraße mit eingebunden.“ Das Ergebnis sei dennoch unbefriedigend, sagt Holger Willenberg: „Neben aus unserer Sicht überflüssigen Straßenlaternen ist es leider auch so, das es trotz des Wegfalls von Bäumen künftig weniger Parkplätze für die Anwohner gibt.“

Grundsätzlich gehe es um eine Frage, so Willenberg: „Entwickelt man die Stadt für seine Bürger und Einwohner oder entwickelt man eine Stadt, ohne deren Bürger mit einzubeziehen …?“

Von Lennart Plottke