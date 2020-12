Bad Doberan/Kröpelin

So langsam kommt Doris Keilhack ins Schwitzen. Im Sekundentakt überreichen ihr die Kinder der Doberaner Awo-Kita „Uns Windroos“ immer neue Weihnachtspäckchen.

„Die passen ja fast nicht mehr ins Auto – der Kofferraum ist schon voll“, sagt die Koordinatorin der Doberaner Tafel und schiebt ein besonders großes Paket auf den Beifahrersitz. „Wahnsinn, wie toll ihr wieder mitgemacht habt!“

Wie in jedem Jahr haben die Jüngsten in Doberaner und auch Kröpeliner Kindertagesstätten gemeinsam mit ihren Eltern liebevolle Präsente zusammengestellt – damit die Tafel-Mitarbeiter sie während der Lebensmittelausgaben an bedürftige Menschen verteilen können.

„Uns erreichten viele positive Rückmeldungen von glücklichen und dankbaren Kunden.“ Kathrin Polz, Vorstandsvorsitzende Tafel Bad Doberan Quelle: Cora Meyer

„Die Päckchen gehen jeweils an Kinder, Frauen oder Männer“, erklärt Keilhack. „Sie enthalten Spielzeug, Pflegeprodukte, Kaffee oder auch Süßigkeiten.“ Eine Weihnachtsaktion, die dankbar angenommen wird.

„Uns erreichten viele positive Rückmeldungen von glücklichen und dankbaren Kunden“, freut sich die Vorstandsvorsitzende Kathrin Polz. Das kann Doris Keilhack ganz konkret bestätigen: „Wir haben vor einigen Tagen ein kleines Geschenk an einen 84-jährigen, schwer kranken Mann übergeben – den eingepackten Teddy wollte er vor Freude gar nicht wieder loslassen.“

Päckchen mit Geschenken und persönlichen Botschaften

Denn auch das sei bei dieser Aktion etwas Besonderes, so Keilhack: „Viele Kinder legen noch ein Foto mit ihrem Namen dazu – das macht es noch mal viel persönlicher.“ Rund 100 individuell gestaltete Päckchen sind in diesem Jahr zusammengekommen. „Das ist im Vergleich schon sehr viel“, meint auch Tafel-Mitarbeiter Burkhard Nemitz, der die wertvolle Fracht in diesen Tagen von A nach B kutschiert.

Dabei bekommen die ehrenamtlichen Helfer auch jede Menge zurück. „Alle Leute sind von der Zuneigung überrascht und begeistert“, sagt Doris Keilhack. „Eine Frau hat uns sogar eine Mandarinentorte gebacken – über dieses Dankeschön haben wir uns sehr gefreut.“

Die Kunden in Kröpelin freuten sich über die kleine Weihnachtsüberraschung. Quelle: privat

Mindestens drei Tonnen Lebensmittel liefern die 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Doberaner Tafel mit drei Fahrern wöchentlich an ihre Kunden aus. „Oftmals erhalten wir dann noch zusätzlich Spenden von Firmen aus der Region oder über die Tafel MV, so dass wir in größerem Stil beispielsweise Kartoffeln, Eier, Säfte, Milchprodukte, Pizzen, Süßigkeiten oder auch Hygieneartikel an die Kunden verteilen können“, erklärt Kathrin Polz. „Jetzt vor Weihnachten sind die Angebote sehr groß und wir können ganz viel an die Kunden abgeben – wer möchte, kann dann auch mal eine zweite Tasche mit nach Hause nehmen.“

Ehrenamtler fast ohne Pause im Einsatz

Der Kundenstamm sei seit Öffnung der Tafel im Februar 2016 stabil, sagt Polz: „Neue Kunden sind natürlich immer willkommen und werden freundlich aufgenommen.“ In diesem so besonderen Jahr sei die Tafel höchstens ein, zwei Wochen zu Beginn der Corona-Krise geschlossen gewesen, macht die Vorstandsvorsitzende deutlich: „Ansonsten waren die ehrenamtlichen Helfer jederzeit für unsere Kunden im Einsatz.“

Aber auch während der zweiwöchigen Schließung hätten die Mitarbeiter geholfen, jeden Dienstag in der Woche Essen aus der Klosterküche an Bedürftige zu verteilen. „Das ist auch noch bis zum 22. Dezember so“, sagt Koordinatorin Doris Keilhack. „Seit dem Teil-Lockdown im November hat die Klosterküche damit wieder angefangen – dienstags übergeben wir regelmäßig zwischen 80 und 100 Mahlzeiten.“ Sollte der Lockdown auch im neuen Jahr weitergehen, geht die Essenausgabe an der Klosterküche übrigens am 12. Januar weiter.

Erste Ausgabe startet am 4. Januar 2021

Fleißige Wichtel: In der Kita „Uns Windroos“ stapelten sich die vorbereiteten Weihnachtspäckchen. Quelle: privat

Für dieses Jahr hat die Doberaner Tafel ihre Lebensmittelausgaben beendet. „Das Auto muss jetzt dringend zur Inspektion, damit wir am 4. Januar wieder starten können“, erklärt Kathrin Polz. Auch für das wöchentliche Waschen von 280 Kisten gebe es jetzt eine Lösung: „Seit einigen Wochen können wir die bei der Firma Agrarfrisch in Wendelstorf abgeben und erhalten am nächsten Tag frisch gereinigte Kisten zurück.“

Die Tafel sei froh über dieses Angebot, betont Polz: „Wir müssen diesen Service aber bezahlen – das geht monatlich von unserem Budget ab.“ Das sei schon viel Geld – „aber solange es kalt ist, nehmen wir diese Leistung in Anspruch, ansonsten hätten wir den Tafel-Betrieb über den Winter einstellen müssen. Auch, um unsere ehrenamtlichen Helfer zu schützen.“

Von Lennart Plottke