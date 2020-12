Corona-Pandemie - Fehlende Märkte: Töpfer in der Region Bad Doberan in Not

Töpfermeister Joachim Jung aus Glashagen bei Bad Doberan fällt das Weihnachtsgeschäft weg. Bei Jürgen Reich in Bartenshagen ist es ähnlich. Beide brauchen es jedoch, um bis zum Frühling finanziell durchhalten zu können. Über die weitreichenden Folgen, haben sie mit der OZ gesprochen.