Bad Doberan

Der Buchenberg und der Parkentiner Landweg sind wieder über eine Treppe miteinander verbunden. Der Neubau für 300 000 Euro ist offiziell von Amelie und Levke freigegeben worden. Die neun Jahre alte Amelie geht auf die Buchenbergschule und nutzt dafür die Treppe jeden Tag in der Woche.

115 Meter Länge, 11 Meter Höhenunterschied, zwei Handläufe: Die Bad Doberaner haben lange auf die Sanierung dieser Trasse warten müssen. Der ehemalige Bürgermeister Torsten Semrau hatte sie 2011 in seinem Wahlversprechen. Weil das Geld für andere Baumaßnahmen benötigt wurde, wurde sie jahrelange immer wieder verschoben.

„Wir haben uns bei der Treppe mit dem Behindertenbeirat abgestimmt“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. So wurden Kontraststreifen und Aufmerksamkeitsfelder mit eingebaut. Es gibt zudem eine Kinderwagentreppe und eine Fahrradführung an der Seite. Die Treppe ist nicht für Rollstuhlfahrer oder Rollatoren geeignet. Einige Senioren hatten sich an Bürgermeister und die OSTSEE-ZEITUNG gewandt und darauf hingewiesen, dass man diese mit einem Rollator nicht nutzen könne. „Die war auch nie dafür geplant“, so Jochen Arenz. 

Im kommenden Jahr werde der Plattenweg vom Buchenberg runter zur B105 erneuert. Der sei dann für Rollstuhlfahrer geeignet.

Die Firma G. Brünnich Bau GmbH und Metallbau Jenß GmbH haben die Treppe von August bis Dezember 2021 gebaut. Trotz Lieferschwierigkeiten konnte der geplante Fertigstellungtermin eingehalten werden. „Ich bin glücklich und finde, die Treppe ist wunderschön geworden“, sagt Jochen Arenz, der schon Ideen entwickelt, wie die Treppe fernab vom Alltag genutzt werden könnte, beispielsweise bei einem Schüler-Treppenlauf-Wettbewerb.

Von Anja Levien