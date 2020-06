Bad Doberan

Die Treppe am Tempelberg in Bad Doberan soll erneuert werden. Der Hauptausschuss stimmte auf seiner Sitzung am Mittwochabend dem Bauprogramm zu. Die Stadtvertreter entscheiden am 15. Juni.

Die Treppe führt nahe des Maxim-Gorki-Platzes hoch auf den Tempelberg. Auf diesem befand sich früher die Jugendherberge, im vergangene Jahr eröffnete an diesem Standort die Villa „Weitsicht“. Die Treppenanlage ist in einem baulich schlechten Zustand, heißt es in der Beschlussvorlage.

Keine Lösung für Rollstuhlfahrer

Die Treppenstufen inklusive Podeste, Geländer, Beleuchtung und Entwässerung sollen erneuert werden. Eine rollstuhlgerechte Lösung sei an dieser Stelle nicht realisierbar. Der Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Bad Doberan hat Hinweise und Anregungen für das Bauvorhaben abgegeben, teilt Bauamtsleiter Norbert Sass im Hauptausschuss mit. Geld ist im Haushalt eingestellt.

Von Anja Levien