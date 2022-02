Bad Doberan

Am Rathaus Bad Doberan hängt ein Banner mit einer Friedenstaube, das Blasorchester Bad Doberan hat vor der Touristinformation am Freitagabend die Europahymne „Ode an die Freude“ gespielt. Die Stadt hatte noch überlegt, aufgrund des Krieges in der Ukraine, das Glühwein-Shopping am Freitag abzusagen. „Aber es ist unsere Welt und gerade für unsere Kinder, aber auch für jeden Einzelnen von uns ist es wichtig, dass wir zusammenkommen können und eine gute, friedliche Zeit miteinander verbringen“, so Bürgermeister Jochen Arenz. Letzteres hatten die Besucher des Glühwein-Shoppings.

Am Abend tönten Samba-Rhythmen durch die Mollistraße. Die „Tamburos“ vom Doberaner Karnevalklub spielten auf Alexandrinenplatz, Markt und Kamp und sorgten für fröhliche Gesichter und tanzende Kinder. Highlight war das Zusammenspiel von dem Doberaner Blasorchester und den „Tamburos“ in der Mollistraße.

Bad Doberan hatte von 16 bis 20 Uhr zum Glühwein-Shopping eingeladen. Schausteller hatten auf dem kleinen Kamp ihre Buden geöffnet, das Karussell drehte sich, die Einzelhändler lockten mit Angeboten und Heißgetränken.

Von Anja Levien