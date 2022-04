Bad Doberan

Seit mehr als zwei Jahren hat es sie im Sharks-Club pandemiebedingt nicht mehr gegeben – jetzt plant der Bad Doberaner Club wieder eine Ü30-Party. „Wir haben uns dafür den Ostersonntag als speziellen Termin ausgesucht“, erklärt Betreiber David Wickborn. „Das ist ein Sonderöffnungstag – wir würden uns ohnehin freuen, auch wieder ein paar ältere Gäste bei uns begrüßen zu können.“

Einlass erhalten am 17. April alle Frauen und Männer über 27 Jahre, so Wickborn: „Wir haben extra einen alt bekannten DJ engagiert, der früher auch schon im Joy Planet aufgelegt hat, dazu gibt es für die ersten Besucher Freibier und für die Damen bei Bedarf Prosecco.“

„Wir würden uns ohnehin freuen, auch wieder ein paar ältere Gäste bei uns begrüßen zu können.“ David Wickborn, Betreiber Sharks-Club Bad Doberan Quelle: Marcel Knaak

Sharks bietet Shuttle-Service zur Party an

Darüber hinaus bietet das Sharks einen Shuttle-Service an: „Unter der Nummer 0172/62 100 64 kann man sich ein Taxi organisieren, das die Leute zu uns bringt und auch wieder nach Hause fährt – wir liegen ja ein bisschen außerhalb, da muss sich niemand Sorgen machen.“ Einlass wird ab 21 Uhr sein, bis 22 Uhr gibt es einen vergünstigten Preis, mit dem Codewort „OZ“ ist der Eintritt sogar frei. Um der entsprechenden Klientel die Ü30-Party auch schmackhaft zu machen, würden in den kommenden Tagen „ganz oldschool“ diverse Plakate in der Münsterstadt aufgehängt, sagt Wickborn und lacht: „Einige Gäste sind ja über Instagram eher schlecht zu erreichen.“

Club-Geburtstag wird am 30. April gefeiert

Der 33-Jährige ist froh, dass nach der unfreiwilligen Corona-Auszeit auch im Sharks endlich wieder gefeiert werden darf. „Samstags haben wir kontinuierlich auf, dazu kommen die Motto-Partys am Freitag – und am 30. April feiern wir den 16-jährigen Club-Geburtstag.“ Nach sieben Jahren in Kühlungsborn habe man sich in den vergangenen neun Jahren in Bad Doberan etabliert. Wobei: „Meine Frau Nadine und ich haben das Sharks 2019 von Bastian Thielk übernommen – im Rückblick kann es eigentlich nur besser werden.“ Denn viel geöffnet hatte der Club in dieser Zeit noch nicht. Ein Wasserschaden nach dem Starkregen im Juli 2019 bremste aus, dann fand ein planmäßiger Umbau statt, kurz darauf veränderte das Coronavirus alles.

Immerhin: Vor der Existenzbedrohung stand der Sharks-Club in den vergangenen schweren Monaten und Jahren nicht. „Wir haben Hilfen beantragt, aber bisher noch nichts bekommen“, erklärt David Wickborn. „Wir strecken alles über Monate vor.“ Dabei ist das Sharks nicht nur Club, Lounge und Bar. Das Vermieten von Zelten, Bierwagen, Stühlen und Tischen gehört ebenfalls zum Veranstaltungsangebot. Und auch auf der Doberaner Galopprennbahn soll es in diesem Jahr mehrere Openair-Partys geben.

Denn der Club-Standort in Bad Doberan sei sowohl für die Stadt als auch für die Jugendlichen vor Ort wichtig, ist David Wickborn überzeugt: „Es gibt ja sonst nicht so viele Alternativen – und wir schaffen hier auch einige Arbeitsplätze.“ Für die Geburtstagsparty am 30. April habe man unter anderem den bekannten DJ C-Ro eingeladen, blickt der Veranstalter voraus: „Der hat auch schon auf diversen Festivals gespielt.“ Auch die Resident-DJs Wortkarg und Maté seien mit am Start: „Dazu wird es bereits ab 20 Uhr jede Menge Specials geben – wir wollen mit möglichst vielen Leuten drinnen und auch draußen feiern.“

Von Lennart Plottke