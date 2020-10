Bad Doberan

„Der kostenlose Citybus ist aus meiner Sicht wegweisend für ganz MV“, sagt der Bad Doberaner Bürgermeister Jochen Arenz vier Wochen nach Beginn des Testlaufes über sein Herzensprojekt. Seit Anfang September kann jeder – ob Einwohner oder Tourist – ohne zu bezahlen, mit dem Bus der Linie 124 Ziele in und um Bad Doberan anfahren. Bis Jahresende übernimmt die Stadt die Kosten dafür. Bereits im ersten Monat haben sich die Fahrgastzahlen verdoppelt, so Arenz. Das sei sensationell. Doch wie fährt es sich mit dem Bus und wer nutzt ihn? Die OZ hat eine Runde durch die Stadt gedreht.

Am Dienstagmorgen, kurz nach halb neun, stehen zwei Frauen an der Haltestelle „ Apotheke Buchenberg“. Sie warten auf die Linie 124. Ja, sie fahren regelmäßig mit dem Bus, erzählen sie. Meist zum Einkaufen oder zum Arzt. Allerdings sei die Verbindung bis vor einem Jahr günstiger gewesen. „Da fuhr der Bus drei viertel neun zum Friedhof und um elf wieder zurück“, erzählt Frau Schulz. Jetzt hält er dort nur noch einmal am Tag.

Citybus ist kostenlos – Stadt Doberan zahlt

Den Fahrplan kennt sie auswendig. Nicht nur wegen der Friedhofsbesuche sei es schade, dass es diese Verbindung nicht mehr gibt, erklärt die 83-Jährige: „Am Lettowsberg sind ja auch viele Ärzte. Wenn man zum Beispiel beim Herzdoktor war, muss man hinterher runter bis zum Rossmann laufen. Wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, ist das anstrengend.“

Der Citybus hält pünktlich am Buchenberg. „Guten Morgen, guten Morgen, noch jemand ohne Fahrschein?“, fragt der gut gelaunte Fahrer und händigt jedem, der einsteigt, ein Ticket aus. Darauf steht „Kostenübernahme durch die Stadt Bad Doberan“. Im Bus sind acht Plätze belegt. Sogar ein Kinderwagen hat in dem kleinen Fahrzeug Platz gefunden, das auf den frühen Routen eingesetzt wird. Der Bus danach ist wieder größer. Alle Gäste tragen Mundschutz.

Zum Arzt oder zum Einkauf mit Bus 124

Frau Schulz nimmt Platz und erzählt weiter: „Ich fahre mit dem Bus manchmal bis nach Hohenfelde und besuche meine Kinder. Kurz vor neun hin und halb fünf zurück. Das lohnt sich richtig.“ Der Bus fährt seine Stationen an, Fahrgäste steigen ein und aus und grüßen einander mit Namen. Die 83-Jährige erzählt weiter: „In Hohenfelde gibt es zwei gute Restaurants. Da lohnt sich ein Ausflug hin, das geht mit dem Bus. Im „Quellental“ gibt es auch Seniorenportionen.“ Plötzlich erschrickt sie: „Huch, ich muss doch hier raus. Ich will zu Lidl.“

Weiter geht die Fahrt zum EKZ, wo zwei Frauen mit vollen Taschen einsteigen, eine davon ohne Maske, mit Attest vom Arzt. Am Seniorenheim Kammerhof steigt ein älterer Herr ein. „Ich habe noch mein Ticket von gestern“, sagt er zum Fahrer. „Das gilt nicht mehr, sie bekommen ein neues“, erklärt der freundlich. „Wir müssen das ja alles abrechnen, weil die Stadt die Kosten für die Fahrt übernimmt.“

Seniorenbeirat will mit Rebus über Route zum Friedhof beraten

Die Frau ohne Maske ärgert sich derweil, dass es in der Thünenstraße holpert und über den Schlenker, den der Bus im neuen Eigenheimgebiet dreht, sowieso: „So viel Gegurke wegen nichts.“ Alle anderen erleben eine kostenlose Stadtrundfahrt an Orte, die man sonst nicht besucht. Weiter geht es durch die Goethestraße zum Marktplatz. Ab hier ist der Bus leer.

So funktioniert der Citybus Mit dem Citybus sind alle Busse der Linie 124 gemeint. Sie fahren von Montag bis Freitag mehrmals täglich mehr als 20 Haltestellen in und um Bad Doberan an und sind für alle Fahrgäste kostenlos: Einfach einsteigen und los geht’s. Der Fahrer druckt dann ein Ticket aus, auf dem 0,00 Euro steht. Fünfmal täglich zwischen 8.30 und 17.29 Uhr startet und endet die Tour in Hohenfelde. Einmal am Tag geht es in Althof los. Zwei weitere Male kann der Bus nach telefonischer Anmeldung am Vortag zusätzlich in Althof abfahren. Die Telefonnummer lautet 03843-6940300. Dort erhalten Sie auch Auskunft über alle Fahrzeiten des Busses.

Zum Friedhof will heute niemand. Dass ein größerer Bus die Strecke nicht abfahren könnte, wird deutlich. Sogar der kleine Bus hat es schwer, an den parkenden Autos vorbeizukommen. Marianne Böckenhauer, Vorsitzende des Seniorenbeirates, will über die Anfahrt des Friedhofs gemeinsam mit dem Bürgermeister noch einmal beim Busunternehmen Rebus beraten, verspricht sie am Telefon.

Bürgermeister will kostenloses Angebot ausbauen

Die Rücktour startet an der Haltestelle Stadtmitte. Hier wartet schon Gisela Prescher. Es hat zu regnen begonnen. „Eine Unterstellmöglichkeit auf beiden Straßenseiten wäre natürlich schön“, sagt sie. In der Severinstraße steigen 17 Menschen zu, fast alle mit ein oder zwei Stofftaschen. Unter ihnen ist wieder Frau Schulz: „Ich hab alles erledigt, der Beutel ist voll.“ Und so geht es munter Richtung Buchenberg, wo alle pünktlich zum Mittag zu Hause sind.

Wie es im kommenden Jahr mit dem kostenlosen Bus weitergeht, ist noch unklar. Wenn es nach Jochen Arenz geht, wird das Angebot sogar ausgebaut: „Ich würde mir wünschen, dass auch Berufstätige den Bus künftig nutzen können.“ Er will sich Partner für die weitere Finanzierung ins Boot holen. Denkbar wären wohl die Wohnungsunternehmen AWG und WIG. Und mit Blick auf die prall gefüllten Einkaufsbeutel dürfte auch der Einzelhandel ein Interesse daran haben.

Von Juliane Schultz