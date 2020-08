Kühlungsborn/Börgerende/Bad Doberan

Das „Chaos Varieté“ präsentiert gemeinsam mit der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn am Sonnabend ein Straßentheater im Mini-Format. Im Rahmen einer „KüstenKulTour“ haben sich Straßenkünstler aus ganz Deutschland zusammengetan und ein Showprogramm kreiert.

Im Konzertgarten Ost gibt es an diesem Tag zwei Vorstellungen – um 16 Uhr und 19.30 Uhr. Die Gäste erwartet ein exklusives Spektakel aus Artistik, Theater und Show. Herr Konrad begeistert mit einem Mix aus Jonglage und Komik. Die Gastgeber, das „Chaos Varieté“, führen als Duo durch das 90-minütige Programm.

Die Künstler sind auf Einladung des Ostseebades Kühlungsborn zu Besuch, der Eintritt ist frei. Die Gäste werden gebeten, den Künstlern in dieser für sie schwierigen Zeit ein „Hutgeld“ zu spenden. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor der Vorstellung. Die Anzahl der Besucher ist begrenzt, die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

Weitere OZ+ Artikel

Musik am Doberaner Kornhaus

Am Freitag spielt um 20 Uhr die Gute-Laune-Band „Superphone“ aus Rostock am Kornhaus in Bad Doberan Hits und Chartbreaker aus fünf Jahrzehnten – neu gemischt mit Salsa, Cha Cha, Merengue, Funk und Jazz. Der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Trödeln und felischen in Börgerende und Bad Doberan

Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch lädt am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zum Museumsflohmarkt an der Börgerender Seestraße 14 ein. Besucher können nach Herzenslust trödeln und feilschen, unliebsame Geschenke oder Dachbodenfunde loswerden oder auch im Kleiderschrank mal wieder ein bisschen Platz schaffen. Verkaufstische und Bestuhlung müssen selbst mitgebracht werden – der Aufbau der Verkaufsstände erfolgt ab 8 Uhr. Nach dem Entladen werden die Autos auf der Wiese hinter der Tourist-Info geparkt. Auch für Gäste ist die Wiese zum Parken freigegeben.

Darüber hinaus wird eine neue Museumsausstellung zum Thema „ Spielzeug aus Kindertagen“ eröffnet. Für Kaffee und Kuchen, Bouletten, Bratwurst und Steaks vom Grill sowie Reibekuchen mit Zucker oder Apfelmus ist gesorgt. Dazu gibt’s selbst gemachte Bowle und andere Kaltgetränke. Musikalisches Highlight wird ab 14 Uhr der Auftritt Ola van Sanders, Sänger der Band Bad Penny sein.

Zum Stöbern und Feilschen lädt am Sonnabend und Sonntag der „ Flohmaxx“ jeweils von 10 bis 16 Uhr in die Bad Doberaner Innenstadt ein. Jeder, der etwas verkaufen möchte, kann sich ohne Voranmeldung zur Standvergabe ab 7 Uhr vor Ort einfinden. Kinder bis 14 Jahren, die Erfahrungen als Händler machen wollen und ihre Spielsachen, Kleidung und Bücher verkaufen möchten, können einen kostenlosen Zwei-Meter-Stand bekommen. Verschiedene Gastronomiebetriebe sorgen für Getränke und Snacks.

Von Lennart Plottke