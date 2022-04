Bad Doberan

Ostern rückt in greifbare Nähe. Eines darf dabei nicht fehlen: Die Ostereiersuche. In Bad Doberan findet diese bereits am Ostersamstag (16. April) statt. Los geht es um 11 Uhr bei dem Spielplatz am Kornhaus.

Am Abend ab 17 Uhr gibt es dann ein Osterfeuer am Teich am Münster. Organisiert wird dieses von dem Doberaner Feuerwehrverein. Dazu gibt es Gegrilltes und Getränke, wie der Leiter der Tourist-Information Bad Doberan Mario Derer mitteilt. Das geplante Karussell auf dem kleinen Kamp werde es nicht geben.

Frühlingserwachen in Bad Doberan soll wiederholt werden

Zuletzt stand es dort am Wochenende des Frühlingserwachens in der Münsterstadt. Die Veranstaltung sei Torsten Dunkelmann, Mitarbeiter der Tourist-Information zufolge ein Erfolg gewesen. „Die Innenstadt wurde belebt und die Menschen haben sich über das erste Feuerwerk seit gefühlt zwei Jahren wieder gefreut“, resümiert er. Zwischen 2000 und 2500 Personen seien dafür dem Feuerwerksleiter zufolge im Klostergarten gewesen. Im nächsten Frühling solle das Event wiederholt werden.

Von Gina Henning