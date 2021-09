Bad Doberan/Kühlungsborn

Großherzog Friedrich Franz I. und sein Badearzt Prof. Vogel bitten am Samstag zum offiziellen Abbaden an den Strand von Heiligendamm. Ab 14 Uhr wird direkt neben der Seebrücke mit Musik, Tanz, Theater, Modenschau und Körperübungen die Badesaison des ältesten deutschen Seebades beendet. Historische Bademoden können im Rathaus (ehemalige Tourist-Information) geliehen werden. Nach dem Bade begibt sich die erfrischte Gesellschaft gegen 15.45 Uhr zum Bahnhof Heiligendamm, bevor der Molli kurz vor 16 Uhr schnaufend im Bahnhof einfährt.

Ebenfalls am Samstag feiert der Kröpeliner Karnevalverein 1981 ab 18 Uhr seinen 40. Geburtstag. Karten für die Geburtstagsparty sind bei Framm Bürotechnik (Am Parkplatz) zu erwerben. Die Veranstaltung findet auf dem Sportplatz in Kröpelin in einem Festzelt statt. Der Verein hat ein kleines Programm zusammengestellt und freut sich auf eine tolle Aftershowparty mit seinen Gästen. Die Karnevalisten würden sich freuen, wenn die Gäste in ihrer Lieblingsverkleidung kommen.

In der Kunsthalle Kühlungsborn gibt der Musiker Peter Finger am Freitag ab 20 Uhr ein akustisches Gitarrenkonzert. Dabei bekommen die Besucher einerseits die Klangsprache Debussys, Ravel oder Strawinskys zu hören – und finden sich im gleichen Atemzug vielleicht in rockigen und jazzigen Gefilden wieder. Der Eintritt kostet 20 Euro, Karten gibt es in der Kunsthalle oder unter 038 293 / 75 40.

Der Buchenberg-Schulverein veranstaltet am Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Buchenberg-Sporthalle wieder einen Kinderflohmarkt. Schwangere haben schon ab 8 Uhr Zutritt. Gehandelt werden Kinderbekleidung bis Größe 176 für Herbst und Winter, Babyausstattung, Schuhe, Spielzeug, Fahrräder und vieles mehr. Außerdem gibt es Mittagessen aus der Feldküche des DRK. Ein Teil des Erlöses geht an den Schulverein und die Kita „Buchenbergzwerge“. Es gelten die allgemeinen Coronaschutzregeln.

In der diesjährigen Kindertheaterreihe präsentiert das Figurentheater Schuppe am Sonntag im Doberaner Kornhaus das Stück „Der Maulwurf und seine Freunde“. Es wurde in Zusammenarbeit mit Partnerschaft für Demokratie Greifswald entwickelt, um die Demokratieerziehung in Kita und Grundschule zu fördern. Die Vorführung ist für alle Kinder ab 3 Jahren geeignet und findet um 15 und um 16.30 Uhr statt. Die Dauer beträgt jeweils rund 45 Minuten. Für Kinder ist der Eintritt frei, für Erwachsene beträgt er 5 Euro. Aus Aufsichtsgründen muss mindestens ein Erziehungsberechtigter dauerhaft anwesend sein. Nähere Informationen und Reservierung unter 038 203 / 62 280 oder www.kornhaus-baddoberan.de.

Der Verein Althof lädt für Samstag zum 7. Handwerkermarkt in und um die Ruine der Althöfer Klosterscheune und am Dorfteich ein. Der Markt beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Etwa 30 Stände wird es geben. Der Verein selbst will Postkarten vom Ort und die Broschüre „850 Jahre Althof – Geschichte und Geschichten“ verkaufen. Auch eine Tombola ist geplant. Der Markt wird musikalisch umrahmt, und die gastronomische Versorgung ist auch abgesichert.

Der Förderverein „Kröpeliner Mühle“ hat für Sonntag einen Filmabend organisiert. Gezeigt wird ab 19.30 Uhr in der Mühle an der Kröpeliner Schulstraße der Kult-Film „Die Legende von Paul und Paula“. Eintritt: 6 Euro. Der Verein bittet darum, bis spätestens Sonntag, 10 Uhr, die Sitzplätze zu reservieren – entweder unter Tel. 0173 / 530 36 76 oder per Mail: muehlenverein-kroepelin@gmx.de.

Eine naturkundlich-historische Führung von Althof in den Hütter Wohld bietet Diplom-Biologin Ina Sakowski am Sonntag an. Treffpunkt für die dreistündige Wanderung ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Althöfer Klosterruine. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 038295 / 72 46 69 (Anrufbeantworter) oder kontakt@ina-sakowski.de.

Am Sonnabend richtet die TSG Neubukow ihren Freizeit- und Firmencup auf dem örtlichen Sportplatz aus. Um 19 Uhr beginnt dann die Abendveranstaltung mit der Berliner Party-Band „Right Now“. Karten (20 Euro) gibt es im Rewe-Markt Schmidt, in der Stadtküche Gudleist und bei Taxi-Voss in Neubukow. Eventuelle Restkarten (25 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich.

