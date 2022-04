Bad Doberan

Noch fehlt der Asphalt auf der neuen Brücke in der Beethovenstraße in Bad Doberan. Dieser soll jetzt eingebaut werden – wenn das Wetter es zulässt. Die Vollsperrung hat Auswirkungen auf den Individual- sowie den Busverkehr.

Vom 20. bis 29. April wird die Beethovenstraße wieder zur Sackgasse. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV mitteilt, sind für den Zeitraum der Asphalteinbau und Nebenarbeiten geplant. „Am Mittwoch, 20. April, beginnen wir mit dem Abfräsen der alten Oberfläche. Anschließend werden noch Nebenarbeiten erledigt und Leitungen verlegt. Am 25. April bringen wir die Binderschicht für den neuen Asphalt auf. Ab dem 26. April wollen wir dann den neuen Asphalt aufbringen“, informiert Landesamtsprecher Michael Friedrich. Am 29. April soll die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

Damit ist der Brückenneubau, der von April bis Dezember 2021 unter Vollsperrung stattfand, noch nicht beendet. Endgültige Bauabnahme sei am 31. Mai.

Veränderte Fahrpläne für Linie 119 und 121

Das Busunternehmen Rebus informiert, dass während der Vollsperrung die Linien 121 und 119 geändert fahren. Am 20. April, einem Ferientag, fahren die Linien noch nach Fahrplan. Ab Donnerstag, 21. April, bis Freitag, 29. April, verkehrt die Linie 119 nicht mehr über Bad Doberan, ZOB. „Der Linienverlauf erfolgt in beiden Fahrtrichtungen im Stadtgebiet Bad Doberan über die Haltestellen Stadtmitte, Ärztehaus/Dammchaussee und Nienhäger Chaussee. Ein Umstieg von und zur Linie 121 erfolgt an der Haltestelle Bad Doberan, Ärztehaus/Dammchaussee. Weitere Umsteigemöglichkeiten zu anderen Linien bestehen an der Haltestelle Bad Doberan, Stadtmitte“, so Rebus.

Für alle durchgängig auf der Strecke Rostock–Bad Doberan–Kühlungsborn–Rerik in beide Richtungen verkehrenden Fahrten entfalle die Haltestelle Bad Doberan, ZOB. „Der Umstieg von und zur Linie 119 erfolgt an der Haltestelle Bad Doberan, Ärztehaus/Dammchaussee. Für einen Umstieg von und zu anderen Linien ist ein Fußweg von etwa 500 Metern zwischen den Haltestellen Bad Doberan, ZOB und Ärztehaus/Dammchaussee zurückzulegen.“ Rebus weist darauf hin, dass Anschlüsse nicht garantiert werden können und es aufgrund der Bauarbeiten zu Verspätungen kommen kann.

Von Anja Levien