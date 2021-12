Bad Doberan: Vollsperrung wird aufgehoben

Bad Doberan

Die weiß-roten Sperrzäune auf der Beethovenstraße verschwinden. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird die Brücke am Donnerstag, 23. Dezember, für den Verkehr freigegeben. Allerdings wird es in den kommenden Monaten noch zu Einschränkungen kommen.

Die Brücke war seit April 2021 unter Vollsperrung erneuert worden. Die alte Querung aus dem Jahr 1900 war abgerissen worden. Damit war eine der wichtigsten Verkehrsstraßen in der Stadt voll gesperrt. Vor allem in der Severin- und Goethestraße hat der Verkehr zugenommen. In letzterer wurde für Lkw, Bus und Autos mit Anhänger Tempo 30 verfügt.

Die Brücke ist neu gebaut, der Durchlass für das Bollhäger Fließ vergrößert worden – eine wichtige Maßnahme für den Hochwasserschutz in der Stadt. In das Bollhäger Fließ fließt das Regenwasser, welches von der Altstadt kommt.

Halbseitige Sperrung und Vollsperrung Anfang 2022

Nach der Verkehrsfreigabe stehen noch Restarbeiten an, wodurch es im neuen Jahr zu weiteren Verkehrsbeeinflussungen kommt, informiert André Horn, beim Straßenbauamt für Baustelleninformation zuständig. So würden tagsüber vereinzelt noch Vollsperrungen notwendig werden, um das Traggerüst zu entfernen und eine Entwässerungsleitung mit zwei Schächten einzubauen. Darüber hinaus seien halbseitige und einspurige Verkehrsführungen erforderlich.

„Es stehen unter anderem noch Pflasterarbeiten, Leitungsverlegungen und der Einbau der Vorwegweiser einschließlich Fundament an“, so André Horn. Der endgültige Asphalteinbau solle möglichst in den Osterferien umgesetzt werden, da es in dieser Zeit keinen Schülerverkehr gebe.

Die Durchführung der Arbeiten sei stark witterungsabhängig. Wenn ohne Unterbrechung gebaut werden kann, erfolgen in der zweiten Kalenderwoche, ab 10. Januar, tagsüber die Vollsperrungen und nachts eine halbseitige Verkehrsführungen. Ab der dritten Kalenderwoche, 17. Januar, seien tagsüber einspurige Verkehrsführungen vorgesehen.

Von Anja Levien