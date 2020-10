Bad Doberan

Die Wählergruppe Aktiv für Mensch und Umwelt (AMU) hat sich mit der Barrierefreiheit in Bad Doberan auseinandergesetzt. Sie appelliert, dass im Verkehrskonzept für die Stadt auf diese geachtet werde. „Das Verkehrskonzept sollte ein Mobilitätskonzept sein“, sagt Stadtvertreter Carsten Großmann (AMU). Barrierefreiheit bedeute im Sinne der UN-Kovention, „alle können alles unter den gleichen Voraussetzungen nutzen.“ Das sei Inklusion, dass es keine Ausgrenzung mehr geben.

Hintergrund: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt arbeitet derzeit am Verkehrskonzept für die Stadt und hat sich hier schwerpunktmäßig mit dem Radverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr sowie den Verkehr in der Innenstadt auseinandergesetzt.

Alle Nutzer des Verkehrsraum sollten in den Blick genommen werden. Wenn beispielsweise eine Einbahnstraße mit einseitigem Parken geplant werde, solle man an die Kinder denken, die die Straße queren müssen. „Man muss einfach mal den Selbstversuch machen und zwischen den parkenden Autos in die Knie gehen. Dann hat man die Perspektive eines Kindes“, erläutert Großmann. Daher wünsche er sich „ein Konzept für alle“.

Die Barrierefreiheit „haben wir an vielen Stellen des Konzeptes schon drin“, sagt Großmann. Doch Stadt und Stadtvertreter sollten sich immer die Frage stellen: „Welchen Anspruch stellen wir uns.“ So gibt es beispielsweise beim Überweg zwischen Rosenwinkel und Kamp im Boden Hinweisflächen für Sehbeeinträchtigte, doch sind diese nur auf der Straßenseite Rosenwinkel und der Mittelinsel angebracht, nicht auf Seiten des Kampes. „Der Blinde hat vom Kamp aus keine Hilfslinie.“

Eine barrierefreie Stadt hätte auch Potenzial für den Tourismus. Gar nicht barrierefrei ist derzeit die Mollistraße, die Einkaufsstraße in Bad Doberan. Eigentlich eine Fußgängerzone, in der nicht nur geparkt und die Straße auch außerhalb der Lieferverkehrszeiten von Automobilen genutzt wird, sondern die durch Fußwege, Bordsteine und Kopfsteinpflaster keine einheitliche Fläche bildet und beispielsweise für Rollstuhlfahrer so nicht attraktiv ist. Doch eine Neuordnung der Straße soll gemeinsam mit der Erneuerung des Molli-Gleises erfolgen. Letztere steht laut Bürgermeister Jochen Arenz erst in ein paar Jahren an.

„Alle Bevölkerungsteile müssen berücksichtigt werden. Sie begegnen sich alle im Verkehrsraum und sollten dabei sicher sein“, sagt Carsten Großmann.

Von Anja Levien