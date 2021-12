Bad Doberan

Wie sich die modischen Zeiten doch ändern. Damals, vor 25 Jahren, am 14. Dezember 1996, als Waltraut Malchow ihre Boutique „Edle Harmonie“ in Bad Doberan eröffnete, waren vor allem Hosenanzüge und Kostüme gefragt. „Die Mode machte seitdem einen großen Wandel durch“, sagt die Unternehmerin. „Inzwischen geht es mehr um modisch-elegant oder sportlich-schick.“ So ist inzwischen auch ihr Angebot.

„Mode geht nur in eine Richtung – nach vorn. Das sagte die amerikanische Modejournalistin Anna Wintour einmal. Und Mode ließ auch mich bis zum heutigen Tag nicht mehr los und begeistert mich nach wie vor“, sagt Waltraut Malchow. Sie selbst liebt Mustermixe. Auch Kleider – gern sportlich- elegant. „Alter spielt in der Mode keine Rolle. Ich selbst fühle mich nicht alt“, sagt sie und zeigt das selbstbewusst in ihrer Mode. Das kommt an und nicht selten wollen ihre Kundinnen das, was sie trägt, auch haben.

Jubiläumsfeier wird auf 2022 verschoben

Ihr Jubiläum wollte sie eigentlich groß feiern, mit all ihren treuen Kundinnen und denen, die sich ebenfalls an schöner Mode erfreuen. „Wegen der derzeitigen Corona-Bestimmungen ist dies nun leider nicht möglich. Ich möchte es aber gern in der wärmeren Jahreszeit nachholen und werde mir etwas schönes einfallen lassen“, sagt sie.

Aber schon jetzt möchte sie sich bei ihren lieben Kundinnen herzlich für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und deren Treue bedanken. Denn sie sind auch der Schlüssel dafür, dass sich ihr Traum von einem Geschäft langfristig bewahrheiten konnte und es nicht nur zu einer kurzen Unternehmung wurde.

Geschäft 1996 gegründet

Die Liebe zur Mode kam mit dem Erwachsen werden. „Ich habe mir zu DDR-Zeiten lieber weniger, aber dafür qualitativ Gutes gekauft im Exquisit. Es sollte Besonders sein“, sagt sie.

„Ich wollte schon immer ein eigenes Geschäft führen. In der DDR war es allerdings nicht einfach, sich selbstständig zu machen.“ Weshalb sie erst nach der Wende diesen Schritt wagte.

„Ich war ja auch angestellt und stellte fest, das ich meine eigenen Vorstellungen umsetzen möchte“, sagt sie. „50 gleiche Pullis einzukaufen hat für mich keinen Boutiquen-Charakter mehr. Viele Kunden fragten immer, wie oft wir einen Pulli vorrätig haben. Gerade bei auffälligen Mustern möchte ja niemand, dass jede zweite den gleichen trägt.“

Waltraut Malchow startete 1996 durch und fand ihr erstes Geschäft am Markt, hinter dem Blumengeschäft Bade. Neben den Räumen, in denen lange Zeit die OZ zu Hause war. Nach sechs Jahren zog sie mit ihrem Unternehmen an den Kamp, wo die „Edle Harmonie“ heute noch zu finden ist.

Geschäftsnamen aus einer Modezeitschrift entlehnt

Auf den Geschäfts-Namen kamen Mutter und Tochter gemeinsam: „In einer Modezeitschrift entdeckten wir Fotos mit Kleidung im Materialmix, die sie edle Harmonie nannten“, sagt Waltraut Malchow. „Wenn man Stile- und Material ideal mixt, hat man am Ende eine edle Harmonie, finde ich.“

„Ich dachte mir damals, selbst, wenn alles den Bach runtergeht“, so die Geschäftsjubilarin, „habe ich es wenigstens versucht. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, es nie getan zu haben.“ Gut, dass sie auf ihr Herz hörte, denn ihre Arbeit macht Waltraut Malchow glücklich.

„Ich möchte so lange bleiben und arbeiten, wie ich kann“, sagt die Fachfrau, die eigentlich schon in den Ruhestand gehen könnte. Aber bisher gibt es keine Nachfolgerin. „Irgendwann muss ich das Geschäft wohl einfach schließen“, sagt sie.

Auch Zeit zum Reden finden

„Die Boutique ist wie mein Baby. Ich schätze auch die netten Gespräche mit meinen Kundinnen“, sagt die Bad Doberanerin. „Manchmal kommen sie auch nur rein, um zu reden. Ich nehme mir gern die Zeit. Das gehört für mich auch dazu.“

Waltraut Malchow hat es schon oft erlebt, dass Kundinnen sich zurückmeldeten, um sich für die gute Beratung zu bedanken. Gerade auch diejenigen, die Komplimente für ihr neues Outfit erhielten. „Das ist ein Zeichen für mich, dass ich es richtig mache“, sagt die Unternehmerin, die sich erst nach sechs Jahren Hilfe eine Angestellte holte. Zuvor war ihre Schwester eine verlässliche Stütze. Mittlerweile hat sie zwei Angestellte.

Ihr Schaufenster lockt viele Kunden an. Geschickt platziert sie fesche Mode so, dass manche nur deswegen reingehen. Für ihre Arbeit bedarf es einer guten Beratung und eines modischen Verständnisses. „Und ich halte es nach einem chinesischen Sprichwort: Wer nicht lächeln kann, soll kein Geschäft eröffnen.“

Gern rät sie Kunden, Mut zur Farbe zu haben. „Zur Mode überhaupt und auch mal etwas anderes zu wagen.“ Was allerdings nicht so gut lief war Trachtenmode. „Die hatte ich gleich zu Beginn. Ich selbst trug sie gern. Aber sie passt einfach nicht in unserer Region.

Enkelin schaut gern im Geschäft vorbei

Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat zwei Kinder und vier Enkel. Ihre Enkelin Ava ist fast im Geschäft groß geworden. Für sie ist heute noch Omas Laden eine feste Anlaufstelle, auch wenn es nur darum geht, nach der Schule kurz „Hallo“ zu sagen.

Waltraut Malchows Waren liegen im mittleren und gehobenen Preissegment. „Pullover und T-Shirts verkaufen sich am besten“, lässt sie wissen. „Mode kennt kein Alter. Man sollte tragen, worin man sich wohlfühlt“, ist ihr Credo.

Von Sabine Hügelland