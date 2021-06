Bad Doberan

Im Frühtau zu Mecklenburgisches Tiefland wir ziehn’: Das war das Motto für rund 550 Wanderer, die sich am Samstagmorgen von Bad Doberan aus auf den Ostseeweg machten. Er führte sie von der Münsterstadt aus über Nienhagen nach Wittenbeck und von dort aus entweder direkt zurück nach Bad Doberan oder auf einen Umweg über Kühlungsborn. 25 und 50 Kilometer waren die Distanzen, die zu bewältigen waren.

Für die längere Strecke entschieden sich Dana und Stefan Weil aus Bad Freienwalde. Sie wandern regelmäßig bis zu 30 Kilometer, waren schon in ganz Deutschland. „Dabei kann man abschalten und die Natur genießen“, sagt Stefan Weil. Für die Strecke werden sie etwa 12 Stunden brauchen, schätzt er. In ihren Rucksäcken haben die beiden Energieriegel, Getränke und Motivation. „Und Gummibärchen“, ergänzt seine Frau und lacht. Das Wichtigste seien aber die richtigen Schuhe.

Dana und Stefan Weil gehen jeden Tag mit ihrem Hund sechs Kilometer spazieren. Quelle: Cora Meyer

Überwiegend Frauen gehen den Ostseeweg

Das haben auch Christof Nagel und Sarah Müller aus Rostock schon gelernt. Die beiden tragen ein rotes Bändchen ums Handgelenk. Es bedeutet, dass sie 25 Kilometer weit wandern wollen. Für die beiden ist es eine Premiere. „Wir haben dieses Jahr angefangen zu wandern und zwei kleinere Wanderungen unternommen, einmal 13 und einmal 19 Kilometer“, sagt Sarah Müller. „25 Kilometer sind der nächste logischer Schritt“, sagt Christof Nagel. Während der Corona-Zeit sind sie zum Wandern gekommen. „Aus Mangel an Alternativen“, sagt er. „Und dann haben wir die Freude daran gefunden.“

Christof Nagel und Sarah Müller hoffen, dass sie beim Laufen in der Gruppe ihr eigenes Tempo finden können. Quelle: Cora Meyer

Dass die beiden keine Wanderprofis sind, sieht man schon an der Kleidung. Während viele andere Teilnehmer in Funktionskleidung an den Start gehen, tragen die Rostocker normale Alltagskleidung. Dass sie die Strecke schaffen, bezweifeln sie nicht. Die beiden haben sich für den Ostseeweg angemeldet, um mal in einer größeren Gruppe zu wandern. „Für das Wettbewerbsgefühl“, sagt Christof Nagel. Das sei für Männer oft ein Ansporn, sagt Veranstalter Torsten Dunkelmann – und gleichzeitig ein Grund, warum in jedem Jahr mehr Frauen mitwandern. „Es gibt keine Siegerehrung, keinen Druck“, sagt er.“ In diesem Jahr sei es besonders auffällig. 70 Prozent der Teilnehmer sind weiblich.

Wanderung über 50 und 25 Kilometer

Drei von ihnen sind Joanna Berg, Patrycja Nawrocka und Stefanie Steller aus Berlin. Sie sind am Vortag mit ihren Familien angereist und gehen in den gleichen Trikots an den Start. „Wir trainieren regelmäßig zusammen“, sagt Joanna Berg. „Und versuchen einmal im Jahr eine größere Wanderung zu machen.“ Am Abend, nach dem Zieleinlauf in Bad Doberan wollen sie sich belohnen. „Mit einem Glas Wein und einem guten Essen.“ Das haben sie sich auch verdient, denn sie werden dann 50 Kilometer zurückgelegt haben – „wenn uns nicht irgendwelche Körperteile abfallen“, sagt Joanna Berg.

Joanna Berg (v.l.), Patrycja Nawrocka und Stefanie Steller aus Berlin versuchen, beim Wandern immer gleich auszusehen. Quelle: Cora Meyer

Sie tragen ein schwarzes Bändchen und sind damit in der Minderheit. 300 Teilnehmer wandern 25 Kilometer, 254 gehen auf die längere Strecke. Die 100 Kilometer-Distanz wie in den Vorjahren gibt es in diesem Jahr nicht. Torsten Dunkelmann ist froh, dass nach der Corona-Pause wieder etwas stattfinden kann. „Es ist eine sehr emotionale Geschichte“, sagt er. „Auch, dass man wieder Leute sehen darf. Ich kenne schon viele aber es sind auch viele neue.“ Und auch aus kaufmännischer Sicht sei er froh, dass wieder Laufveranstaltungen stattfinden dürfen.

Zum zweiten Mal dabei sind Franziska Otto und Nadine Krensel aus Gotha. Auch im letzten Jahr hatten sie sich angemeldet. Doch dann musste der Lauf ausfallen. „Wir sind trotzdem angereist und selber 40 Kilometer gewandert, sagt Nadine Krensel. Jetzt haben sie sich für die 25 Kilometer-Distanz entschieden.

Franziska Otto (links) und Nadine Krensel wollen gemeinsam 25 Kilometer wandern. Quelle: Cora Meyer

Wandern ist für die beiden Frauen eine gute Alternative zum Joggen. „Man bewegt sich und es ist gelenkschonender“, sagt Franziska Otto. Jeden Sonntag früh um 6 Uhr sind sie zusammen unterwegs. Jetzt freuen sie sich auf die Wanderung mit der Gruppe. „Und was gibt es Schöneres als an der Ostsee zu gehen“, sagt Franziska Otto.

