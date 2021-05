Kühlungsborn

Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH reagiert auf den Start des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern und fährt ab Freitag, 28. Mai, wieder regulär im Stundentakt zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn.

„Wir freuen uns, dass wir aufgrund der sinkenden Infektionszahlen im Fahrbetrieb der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli für die Einheimischen und auch die Touristen wieder zur Normalität zurückkehren können“, erklärt Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz. Zuletzt war der Molli nur an den Wochenenden und zu Feiertagen im Stundentakt unterwegs.

Um den Fahrgästen ein sicheres Fahrerlebnis zu bieten, setzt die Mecklenburgische Bäderbahn unter anderem auf FFP2-Masken, ausreichend Wagen, um Abstände von 1,50 Meter zwischen den Fahrgästen zu gewährleisten, und auf die Kontaktnachverfolgung per Luca-App. Für Personen von 6 bis 16 Jahren ist ein medizinischer Mundschutz wie eine OP-Maske ausreichend. Wenn ein Wagen voll ist, werden die Fahrgäste gebeten, in den nächsten zu wechseln.

Tickets kontaktlos buchen

Tickets können kontaktlos über die Verkehrsverbund Warnow-App oder den VVW-Webshop für den sofortigen Fahrantritt erworben werden. Alternativ seien Fahrkarten an allen Fahrkartenschaltern auf den Bahnhöfen in Bad Doberan, Heiligendamm, Kühlungsborn Ost und West sowie in Bad Doberan im Presseshop Schwede und in Eddas Teelädchen erhältlich.

Die Mecklenburgische Bäderbahn informiert, dass die Züge täglich gereinigt werden. „Zusätzlich erfolgt eine gezielte Reinigung und Desinfektion der Türgriffe. Dadurch soll ein mögliches Infektionsrisiko in unseren Zügen minimiert werden.“

Auch Landrat Sebastian Constien (SPD), der Landkreis ist neben den Städten Bad Doberan und Kühlungsborn Mitgesellschafter, freut sich über die Rückkehr in den Normalbetrieb: „Erst kürzlich hat die Charité Research Organisation eine Studie herausgegeben, die besagt, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel unter Berücksichtigung der aktuellen Schutzstandards im Vergleich zum Individualverkehr nicht mit einem höheren Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion verbunden ist.“ Demnach seien die ergriffenen Schutzmaßnahmen wirksam und ein sicheres Fahrerlebnis mit der historischen Bäderbahn möglich.

Restaurant öffnet ab 3. Juni

Neben dem Wechsel zum Sommerfahrplan werden zusätzlich ab 28. Mai 2021 die Ferienwohnungen der Mecklenburgischen Bäderbahn wiedereröffnet. Ab dem 3. Juni 2021 wird der Gaststättenbetrieb im Mollirestaurant „Gleis 2“ wieder aufgenommen.

