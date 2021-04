Bad Doberan

Die Wege sind neu gemacht im Palaisgarten in Bad Doberan. Eingefasst in Kopfsteinpflaster auf der einen und einer Metallschiene auf der anderen Seite. Das Kopfsteinpflaster soll im Übrigen das Blindenleitsystem für den Palaisgarten darstellen, aber dazu mehr in den kommenden Tagen. Denn jetzt soll es um was anderes gehen. Eingelassen in den Weg findet sich eine Metallscheibe mit einem QR-Code drauf. Toll. Möglicherweise ein virtuelles Spiel für den Palaisgarten?

Das Handy gezückt und in die Hocke gegangen. Ernüchterung. Der QR-Reader erkennt den Code nicht. Seltsam, liegt aber vielleicht auch an meinem Smartphone. Der Name LUWADUR, der unter dem Code steht, sagt mir zumindest nichts. Keine Panik, wenn es bei Ihnen auch nicht klappt. Ein Rätsel oder Spiel verpassen Sie nicht. Der CR-Code verweist auf die Firma, die den Belag produziert hat. Ein Spiel lässt sich dennoch draus machen. Welche Wörter lassen sich aus den Buchstaben LUWADUR entwickeln?

Von Anja Levien