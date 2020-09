Bad Doberan

Es kann schleichend geschehen oder plötzlich, dass sich Schulden anhäufen und nicht zu tilgen sein scheinen. Betroffene brauchen in so einem Fall keine Scheu zu haben, nach Hilfe zu fragen, denn die Mitarbeiterinnen der Schuldnerberatungsstelle Bad Doberan in der Querstraße 10, Eingang Marktstraße 2a, finden immer eine Lösung. „Wenn dann auch der oder diejenigen mitmachen“, betont Elke Lembke, Leiterin der Beratungsstelle und seit 1993 dabei.

Gemeinsam mit Roswitha Käker als zweite Beraterin und Ines Fabricius als Verwaltungskraft ist sie seit 1997 in der Schuldnerberatung tätig, einem gemeinsamen Projekt des Regionalverbandes der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Bad Doberan und des Arbeitslosenverbandes MV. Sie arbeiten mit viel Sachverstand und Herz.

Beratung ist kostenfrei

Neben der Beratungsstelle in Bad Doberan finden regelmäßige Sprechstunden in Kröpelin, Hauptstraße 22, und Kühlungsborn, Hermannstraße 26, statt. Die Mitarbeiter sehen es als ihre Aufgabe an, Ansprechpartner und Berater für Familien und Einzelpersonen zu sein, die aufgrund ihrer Einkommenssituation dauerhaft nicht in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ziel der Beratung ist, den Ratsuchenden beim Abbau der Schulden zu helfen; beispielsweise durch Verhandlungen mit Gläubigern über Vergleiche oder Ratenzahlungen.

Die Berater klären auf über Möglichkeiten des Schuldnerschutzes und den verschiedenen Möglichkeiten der Schuldenregulierung. Sie geben auch Unterstützung bei der Durchführung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens. „Natürlich sind die Beratungen streng vertraulich“, so Elke Lembke. „Und ich betone: Alles ist kostenfrei.“

Hilfe zur Selbsthilfe

Es geht jedoch nicht darum, allein die Probleme für die Betroffenen zu lösen, sondern immer mit ihnen. „Das kann nur gemeinsam geschehen. Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe.“ Dadurch, dass sich der Eingang seitlich an einem Wohnhaus befindet und der Gang in die Beratungsstelle dadurch recht unauffällig stattfindet, kann die Anonymität der Klienten bewahrt bleiben. Die Räumlichkeiten sind nicht zu groß, so dass sich Beratungssuchende dort auch wohlfühlen können. „Wir besitzen langjährige Erfahrung, die wir in unserer Arbeit einfließen lassen, und arbeiten vertraulich“, so Elke Lembke.

Die Gründe für eine Verschuldung sind vielfältig. „Seit vielen Jahren stellt die Arbeitslosigkeit und eine wesentliche Verringerung des Einkommens den Hauptgrund dar. Krankheit, Trennung oder der Tod eines Partners; gescheiterte Immobilienfinanzierungen können ebenfalls dazu führen, dass die Betroffenen keine Möglichkeit mehr sehen, ihre finanziellen Probleme zu lösen“, sagt Elke Lembke. Oft hört sie, den Satz „Ach, wenn ich doch nur schon eher gekommen wäre.“

Mehr Zulauf wegen Corona

„Während der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown haben viele Menschen erhebliche finanzielle Einbußen durch Kurzarbeit, Pflege der Kinder während der geschlossenen Kindertageseinrichtungen und Arbeitslosigkeit erlitten. Wir erwarten daher spätestens 2021 einen Zuwachs an Beratungsbedarf.“ Neben den 141 aktuell betreuten Klienten werden Kurzberatungen angeboten, um den Ratsuchenden zu verschiedensten Einzelproblemen Unterstützung zu geben. „Für Pfändungsschutzkonten wurden in diesem Jahr bereits 53 Bescheinigungen ausgestellt, damit den Kontoinhabern höhere Geldeingänge als der Grundfreibetrag von 1178,59 Euro auf dem Konto belassen werden, zum Beispiel für die Sicherung des Unterhalts der Familie“, erklärte sie.

Regelmäßige Weiterbildungen helfen den Schuldnerberaterinnen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und die sich ständig ändernden gesetzlichen Bedingungen anwenden zu können. Aktuell sind die Beraterinnen nach telefonischer Anmeldung unter 038 203 / 120 29 für die Ratsuchenden da. „Es ist ein schöner Beruf, weil wir helfen können“, sagte Elke Lembke.

Von Sabine Hügelland