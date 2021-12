Bad Doberan

Leider kommt es während der Feiertage öfter zu Gewalttaten. Auch in der Familie. Die Opfer bleiben jedoch nicht ohne Hilfe. Der Weiße Ring ist in Bad Doberan sowie Rostock auch über und zwischen den Feiertagen erreichbar, teilt Matthias Höhne mit.

Er übernimmt ab Januar 2022 die Koordination des Weißen Rings in der Außenstelle Bad Doberan. Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. „Er kann in Akutsituationen den Betroffenen unter anderem mit anwaltlichen- und psychotraumatologischen Beratungsschecks helfen, um das Erlebte möglichst schnell zu verarbeiten und wieder in ein normales Leben zurückzufinden“, erklärt Matthias Höhne. Jedoch geht es vor allem auch um den emotionalen Beistand.

Der Weiße Ring bietet eine aktuelle App – NO STALK – an, welche für die Dokumentation von Stalking-Vorfällen da ist. „Die Aufnahmen über diese App sind bei Gericht und Polizei verwertbar. Diese App ist im App Store kostenlos erhältlich“, erklärt Matthias Höhne.

Eine Vernetzung existiert unter anderem mit der Polizei und deren Präventionsberatern, Arbeits-, Wohnungs- und Sozialämtern. Des Weiteren zu Trauma-Ambulanzen, Psychologen und Anwälten, die auf Opferarbeit spezialisiert sind. Opfer sollten sich trauen, Hilfe anzunehmen. Ein Telefonanruf reicht aus: 0151/55164629.

Unterstützt werden kann der Weiße Ring durch eine Mitgliedschaft, ehrenamtliche Mitarbeit und Spenden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 2,50 Euro im Monat. Ehepaare zahlen 3,75 Euro. Eine Jugendmitgliedschaft beträgt 1,25 Euro. Spendenkonto: IBAN: DE26 5507 0040 0034 3434 00, BIC: DEUTDE5MXXX, Deutsche Bank Mainz.

Von Sabine Hügelland