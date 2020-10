Vorder Bollhagen

„Wir sind hier in der Trinkwasserschutzzone II“, sagt Architekt Hans-Peter Heynsen-Meisterlin und zeigt auf den Stall und das Gewächshaus auf dem Gut Vorder Bollhagen. Nur wenige Meter weiter befinde sich ein Trinkwasserbrunnen des Zweckverbands Kühlung. „Alles, was hier in den Boden geht, ist schnell am Wasser.“

Die Gefahr soll gebannt werden, der Stall abgerissen und einige Meter weiter mit Werkstatt und Betriebstankstelle neu gebaut werden. Doch gegen die ausgewählte Fläche hat die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock Vorbehalte.

Käserei, Pilgerunterkunft, Arbeitsplätze

Hintergrund: Das Gut Vorder Bollhagen plant unter anderem neue Stallanlagen, Lagerfläche für Silage, Garagen, Seminar- und Veranstaltungsräume, Ferienwohnungen und altersgerechtes Wohnen in Vorder Bollhagen. „Es soll eine neu gedachte Kombination aus Wohnen, Leben und Arbeiten werden“, sagt Heynsen-Meisterlin, Projektleiter im Auftrag des Guts von Anno August Jagdfeld. Eine Käserei soll etabliert werden, Pilger sollen eine Unterkunft bekommen, Menschen, die auf bestimmte Zeit der Stadt entfliehen wollen, hier Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten finden.

Damit die Pläne umgesetzt werden können, muss der Flächennutzungsplan (F-Plan) der Stadt geändert werden. Er legt fest, welche Grundstücke für Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft oder Sondernutzung in einer Gemeinde oder Stadt vorgesehen werden. Die Stadtvertreter hatten der vierten Änderung Anfang des Jahres zugestimmt, die Behörden wurden beteiligt. Die Untere Naturschutzbehörde beurteilt die Änderung negativ.

Bedenken in Bezug auf Naturschutz

Die Änderung sieht vor, dass aus dem Landschaftsschutzgebiet ( LSG) nördlich des Kühlungsborner Landweges drei Hektar rausgenommen und in ein Sondergebiet Landwirtschaft umgewandelt werden.

Der Stall auf dem Gut Vorder Bollhagen ist nicht mehr zeitgemäß. Quelle: Anja Levien

„Eine negative Beurteilung war allein schon deswegen begründet, weil keine Alternativprüfung ersichtlich war, die zur ausgewiesenen Flächeninanspruchnahme führt“, teilt Kay-Uwe Neumann vom Landkreis Rostock mit. „Aufgrund der Ausweitung zusätzlicher Versiegelungen und baulichen Nutzungen im Außenbereich, insbesondere ohne alternative Standortprüfung, sowie des Landschaftsbilds stehen weitere Belange des Naturschutzes entgegen.“

Die Fläche zeichne sich zudem dadurch aus, „dass sie die geomorphologische Situation widerspiegeln und dadurch einen Fernblick über die angrenzende Landschaft bieten.“ Heißt: Der Blick würde durch eine Bebauung gestört.

Architekt: Andere Standorte wurden geprüft

Andere Standorte seien geprüft worden, erläutert Heynsen-Meisterlin den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt und weiteren interessierten Stadtvertretern, die auf das Gut Vorder Bollhagen gekommen waren, um sich über die Pläne zu informieren und auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde einzugehen.

So kämen beispielsweise nur Flächen nördlich des Kühlungsborner Landwegs in Betracht, da zum einen in der Trinkwasserschutzzone II, südlich des Landweges, nicht neu gebaut werden dürfe und man die wassergefährdende Nutzung von dort weghaben wolle. Nördlich des Landweges befindet sich die Trinkwasserschutzzone III, die weniger strenge Auflagen und Einschränkungen aufweist.

Auf dieser Grünfläche sollen Stall, Werkstatt und Betriebstankstelle gebaut werden. Quelle: Anja Levien

Geprüft worden sei, die Ställe östlich des Gutes in der Nähe der Rennbahn zu bauen, doch hier sei laut Heynsen-Meisterlin der Hang zu steil. „Die neuen Ställe sollen in Einheit mit dem landwirtschaftlichen Betrieb bleiben.“ Heißt: Der Weg zwischen Stall und Weide sollte nicht zu weit sein. Dass der Blick durch den Bau beeinträchtigt würde, glaubt der Architekt nicht. Dafür sorge das Gefälle ausgehend von der Umgehungsstraße.

Mindestens 100 Ferienwohnungen entstehen

Wo jetzt Stall und Gewächshaus stehen, soll hin, was nicht „wassergefährdend“ ist: Ferienwohnungen, altersgerechtes Wohnen, Zeitwohnen. Dafür sollen vorhandene Bauten saniert und umgenutzt werden. Neben mindestens 100 Ferienwohnungen im südlichen Teil sollen laut Heynsen-Meisterlin 25 Wohneinheiten im nördlichen Teil Vorder Bollhagens entstehen.

Ausschussmitglied Stefan Grammann (JUS) sprach unter anderem die Verkehrsbelastung für den Ort an und wie der Tourismus mit der Stadt verbunden werde können. „Ich sehe eine Verbindung nach Bad Doberan auch mit dem Rad. Wir wollen einen Rundwanderweg schaffen“, so der Heynsen-Meisterlin. „Ein Rad- und Wanderwegenetz ist Teil der Planung. Natur muss erlebbar sein.“ Für die Autos soll ein Auffangparkplatz am Ortseingang geschaffen werden, die Besucher des Guts mittels E-Autos weiterbefördert werden.

Der Ausschuss stellte sich am Ende der Sitzung hinter das Projekt. Für die Entnahme aus dem LSG muss eine Ausgleichsfläche gefunden werden. Mit der politischen Rückendeckung möchte die Stadt jetzt auf die Untere Naturschutzbehörde zugehen.

Von Anja Levien