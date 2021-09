Bad Doberan

Kein Breitbandanschluss, nur wenige Unterrichtsräume mit Wlan, ein Laptop für fünf bis sechs Schüler – das ist die Bilanz der drei Schulen in Trägerschaft der Stadt Bad Doberan in Bezug auf die Digitalisierung. Die Stadt hat für den Medienentwicklungsplan den Ist-Zustand an der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg, der Lessinggrundschule und der Regionalen Schule am Kamp erfasst. Dabei stellt sich heraus: Die Schulen sind unterschiedlich ausgestattet. „Die Lessingschule hat Lan-Dosen, in der Buchenbergschule ist man froh, wenn man telefonieren kann“, sagt Rüdiger Matthews, als Leiter des Bürgeramtes für die Schulen zuständig.

Der Medienentwicklungsplan sei der Grundstein für die Digitalisierung der Schulen und Voraussetzung, um Fördermittel über den Digitalpakt abrufen zu können, erläutert Matthews. „Es geht darum, zukunftsfähige Schulen zu schaffen.“ So soll es Wlan in allen Klassen- und Lehrerzimmern geben, rechtskonform und datenschutzsicher.

Breitbandanschluss bis Ende September

Erster Schritt dafür ist der Anschluss an das Breitbandnetz. Die Stadtvertreter hatten beschlossen, hier nicht auf den Ausbau des Landkreises Rostock zu warten und die Schulen in Eigeninitiative anzuschließen. „Wir haben die Zusage, dass die Schulen bis 30. September am Breitband angeschlossen sind“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos).

Die bisherige Anbindung der Bildungseinrichtungen liegt bei 16 Mbit pro Sekunde. In der Buchenbergschule sind sieben Prozent der Unterrichtsräume mit LAN-Anschluss ausgestattet, zehn Prozent der Räume haben WLAN. Auf sechs Schüler kommt ein Laptop oder Computer, auf 23 Lehrer ein Endgerät.

In der Regionalen Schule am Kamp teilen sich sechs Lehrer ein Endgerät, bei den Schülern sind es vier. 77 Prozent der Räume sind mit LAN-Anschluss, 38 Prozent mit WLAN ausgestattet.

In der Lessinggrundschule gibt es in fünf Prozent der Räume einen Zugriff auf kabelloses Internet, 64 Prozent haben einen LAN-Anschluss. Bei den Schülern teilen sich fünf Mädchen und Jungen ein Endgerät, bei den Lehrern sind es sechs.

Digitalpakt Schule Mit dem Digitalpakt wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung sorgen. Von den fünf Milliarden Euro, die die Bundesregierung innerhalb von fünf Jahren zur Verfügung stellt, erhält Mecklenburg-Vorpommern rund 100 Millionen Euro. Hinzu kommen 10 Millionen Euro aus Landesmitteln. In Mecklenburg-Vorpommern profitieren alle öffentlichen und freien Schulen von den bereitgestellten Mitteln.

Die Nutzung von digitalen Möglichkeiten soll ausgebaut werden. Dafür erarbeiten die Schulen auch ein Medienbildungskonzept. Das der Kampschule liegt seit 2019 vor.

„Das Lernen mit digitalen Medien beziehungsweise der Einsatz digitaler Medien erweitert die bestehenden pädagogisch-didaktischen Möglichkeiten und eröffnet so zum einen neue Formen der Informationsbereitstellung, der Vernetzung von Bildungsressourcen sowie der Kommunikation und Kooperation im Kontext von Lehr- und Lernprozessen. Zum anderen erfordert die zunehmende Digitalisierung die Erweiterung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags um den Bereich der Digitalen Kompetenzentwicklung/Medienbildung in den Unterrichtsfächern“, heißt es im Medienentwicklungsplan, dem die Stadtvertreter jetzt zustimmen sollen.

Investitionen im sechsstelligen Bereich pro Schule

WLAN, Wartung, Breitbandanbindung, Softwarelizenzen, mobile Endgeräte – auf die Stadt kommen damit Kosten im sechsstelligen Bereich pro Schule bis 2025 zu. So werden nach ersten Schätzungen für die Buchenbergschule etwa 600 000 Euro veranschlagt, für die Kampschule 407 000, für die Lessinggrundschule 338 000 Euro. Für die Investitionen soll 2022 das Geld aus dem Digitalpakt fließen.

Der Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Menschen mit Behinderung empfahl die Zustimmung zum Plan. „Wir fordern diesen Plan seit 2018“, sagte Hannes Roggelin (UDI). Er fragte, ob ein Endgerät pro fünf Schüler ausreiche. „Wir sind im Prozess und in enger Abstimmung mit den Schulen. Die Lessinggrundschule sagt, wir brauchen nicht für jeden Schüler ein Gerät. Die Buchenbergschule strebt das an“, erläutert Rüdiger Matthews.

128 Laptops hat die Stadt in diesem Jahr für die Schulen bereits angeschafft. 64 Endgeräte gingen an die Buchenbergschule, 32 jeweils an Kamp- und Lessinggrundschule. Die Investition ging auf einen Beschluss der Stadtvertreter im September 2020 zurück.

Von Anja Levien