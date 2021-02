Bad Doberan: Wildschweine im Wohngebiet unterwegs

Bad Doberan

Ganz nah heran an das Wohngebiet Kammerhof kamen am Freitag zwei Wildschweine. In der Nähe der Grundstücke in Bereich Nienhäger Chaussee/Randstraße beobachteten Anwohner die Tiere in der Dunkelheit. Die Zäune überwanden die Schwarzkittel aber nicht, sondern zogen schließlich wieder ab. Nach Ansicht von Forstamtsleiter Hartmut Pencz könnten sie aus dem Walkmüller Holz gekommen sein.

Wohngebiete seien für die Tiere besonders dann attraktiv, wenn die Nahrung knapp werde. „Das könnte jetzt die Zeit sein“. Andernorts, etwa in Berlin sei es schon vorgekommen, dass die Wildschweine dann auch in Mülltonnen wühlen. „Das haben wir hier aber noch nicht gehabt.“

Der Landkreis Rostock hatte zuletzt die Jagd auf Schwarzwild erleichtert, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. So hatte man auf die Gebühr für die Trichinellenbeschau bei Wildschweinen verzichtet und die Prämie für Pürzel (den Schwanz des Tiers) ab Dezember 2020 von 25 auf 50 Euro erhöht. Wohngebiete gehören aber zu befriedeten Gebieten, in denen Wildschweine nicht aktiv bejagt werden dürfen.

Von Cora Meyer