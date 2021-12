Bad Doberan: Winterdienst in der Region läuft einwandfrei

Bad Doberan

Die ersten Tage Winterdienst hat das Team vom Bauhof in Bad Doberan fast hinter sich. „Es soll ja wieder wärmer werden“, sagte Mario Lembke, stellvertretender Leiter des Bauhofes. Doch genau die Tage, an denen die Temperatur von plus auf Frost oder andersherum wechselt, seien die kritischen, denn dann ist das Auftreten von Glätte schwieriger berechenbar. „Denn die noch sehr kalten Straßen können bei Tauwetter und Regen sehr glatt werden“, erläuterte Lembke.

Um drei Uhr nachts beginnt Lembke seine Schicht. Auf einer Kontrollfahrt misst er mit einem digitalen Thermometer die Bodentemperatur der Straßen und fährt die Wege ab. „Natürlich steige ich dann auch aus und teste mit den Füßen, wie glatt es ist“, sagte Lembke. Diese Kontrollfahrt sei unablässig, denn es solle auch nicht zu viel Salz gestreut werden. Um vier Uhr stoßen dann die anderen Kollegen vom Bauhof dazu. „Wichtig ist, dass immer genug Kraftfahrer im Einsatz sind, die die Kollegen an die richtigen Stellen fahren“, erläuterte er.

23 Mitarbeiter für etwa 380 Kilometer

Elf Streupläne hat das Team, also auch elf verschiedene Fahrzeuge, die im Einsatz sind, wenn die meisten Menschen noch schlafen. Für jede Straße gibt es unterschiedliche Fahrzeuge. Auf den Hauptstraßen wie der Dammchaussee nach Heiligendamm, aber auch in der Innenstadt kommt der große Lkw zum Einsatz. Für Nebenstraßen gibt es kleinere Fahrzeuge, sogenannte Multicars, die etwas wendiger sind. „Gehwege dürfen maximal mit 3,5 Tonnen Gewicht befahren werden“, erläuterte Lembke. Dafür gebe es dann noch kleinere Fahrzeuge, die Kehrmaschinen, die nur 1,20 Meter breit sind.

Das Team kümmert sich darum, dass Bushaltestellen, Treppen, Geh- und Fahrradwege, aber auch die großen Hauptstraßen von der Glätte befreit werden. Insgesamt sind 23 Mitarbeiter für etwa 380 Kilometer in Bad Doberan, Heiligendamm und Althof zuständig.

Zweite Kontrollfahrt am Nachmittag

Anwohner müssen sich in ihrer Straßensatzung informieren, was für ihre Straße gilt. Denn für wen genau was gelte, könne Lembke natürlich nicht sagen. Gilt eine Straßenreinigungssatzung gehört das Gebiet zu der Stadtverwaltung und damit zum Bauhof. Einige Vermieter beauftragen zudem externe Firmen, die Schnee räumen und auf den Wegen streuen. Hausbesitzer müssen oft selbst dafür sorgen, dass die Gehwege vor ihrem Grundstück geräumt werden, erklärte Lembke.

Die Schicht der Mitarbeiter endet, wenn das Wetter mitspielt, gegen 13 Uhr. Wenn jedoch weiter Schnee oder Regen bei den kalten Temperaturen angekündigt sind, macht Lembke gegen 16 Uhr eine weitere Kontrollfahrt. Und dann kann es gut sein, dass das Team wieder ausrückt. „Wir müssen natürlich unsere Lenkzeiten einhalten“, sagte Lembke. Doch Überstunden seien bei dem Wetter vorprogrammiert.

Auf einen weiteren Wintereinbruch sind sie gut vorbereitet. „Das war ja sozusagen ein guter Testlauf. Und das Team ist super.“

Von Lisa Walter